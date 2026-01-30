Segurança

Discriminação
Notícia

Motorista de aplicativo é indiciado por homofobia e agressão a passageiros em Porto Alegre

Defensoria Pública do RS também cobrou da Uber explicações sobre políticas de prevenção à LGBTfobia após o episódio

Eduardo Paganella

