Morre cachorro que foi enterrado vivo em Sapiranga

Batizado como Cassiano, cão ficou internado em estado grave em uma clínica particular. Arquivo pessoal / Reprodução

O cachorro Cassiano, que foi enterrado vivo em um terreno do bairro São Luiz, em Sapiranga, no Vale do Sinos, não resistiu e faleceu nesta sexta-feira (30). A informação foi confirmada pela vereadora da cidade e protetora animal Greici Medina, que participou do resgate do cão.

O animal estava internado em uma clínica particular, após ser encontrado por um morador da região na quinta-feira (29).

— Ele teve piora no quadro no final desta tarde, com baixa na oxigenação e na pressão. Não é a noticia que eu gostaria de dar, mas ele foi a óbito. Infelizmente, ele não resistiu à negligência do seu “dono”, que não lhe ofereceu tratamento quando adoeceu e, principalmente, à crueldade de ter sido enterrado ainda vivo — afirmou a vereadora.

Segundo a parlamentar, o animal apresentava sintomas de cinomose — uma doença viral —, estava com pulgas, carrapatos e desidratado.

Batizado de Cassiano pelos voluntários, o cão é de raça indefinida e tinha entre três e quatro anos de idade.