Justiça de SP torna Oruam réu por disparo de arma em festa

Rapper portava uma espingarda e chegou a disparar em meio aos presentes. Instagram / Reprodução

A Justiça de São Paulo acolheu a denúncia apresentada pelo Ministério Público no dia 19 de janeiro, tornando o rapper Oruam réu por disparo de arma de fogo. A informação foi divulgada inicialmente pela jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

A denúncia foi aceita pela juíza Cláudia Vilibor Breda na última segunda-feira (26). Com a decisão, Oruam deverá ser oficialmente intimado e terá dez dias para apresentar sua defesa à Justiça.

De acordo com o Ministério Público, o caso ocorreu em dezembro de 2024, durante uma festa realizada em Igaratá, no interior de São Paulo. O órgão sustenta que o rapper portava uma espingarda e efetuou um disparo em meio aos convidados, diante de várias pessoas.

A cena foi registrada em vídeo e acabou circulando nas redes sociais. A legislação brasileira classifica como crime o disparo de arma de fogo em área habitada, quando não há intenção de cometer outro delito. Nesses casos, o Artigo 15 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003) prevê pena de dois a quatro anos de prisão, além de multa.

A assessoria de imprensa e o advogado de Oruam ainda não se manifestaram oficialmente.

Quem é Oruam

Mauro Davi dos Santos, 25 anos, é considerado um dos principais nomes no cenário do funk e trap nacional, com mais de 10 milhões de ouvintes mensais apenas no Spotify.

Responsável por hits como Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim, Oruam costuma falar sobre ostentação, sexo e a vida em comunidades em suas letras.

O cantor já colaborou com nomes como Chefin, MC Ryan SP, MC Daniel, Xamã e Ludmilla, além de ter integrado, em 2022, o Poesia Acústica 13, um dos principais projetos do rap nacional. Oruam assinou contrato com a Mainstreet Records, gravadora criada pelo rapper Orochi.

O gosto por ostentação do rapper ultrapassa as letras das músicas. Ele já foi visto em um carro avaliado em R$ 2,6 milhões, comprou um gato da raça Savannah F1, que pode custar até R$ 120 mil, e costuma compartilhar nas redes sociais a convivência com cantores, jogadores de futebol e outras personalidades famosas. Oruam já publicou diversas fotos com Neymar.

Pai de Oruam

Oruam é filho de Marcinho VP, um dos traficantes mais conhecidos do Brasil, preso por assassinato, formação de quadrilha e tráfico. Ele é apontado pelo Ministério Público como um dos chefes do Comando Vermelho.

Marcinho VP está preso desde 1999, dois anos antes do nascimento de Oruam. Os dois nunca chegaram a conviver, mas, devido a declarações públicas de admiração pelo pai, o rapper virou tema de debate. Ele tem uma tatuagem em homenagem ao pai e ao traficante Elias Maluco, condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes.

Em 2024, o rapper subiu no palco do festival Lollapalooza usando uma camiseta com o rosto do pai e a palavra "liberdade".

Lei Anti-Oruam

O artista é inspiração de um polêmico projeto de lei (PL) na Câmara Municipal de São Paulo que visa proibir a contratação, por parte da prefeitura, de artistas que "envolvam, no decorrer da apresentação, expressão de apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas". O texto se refere a shows e eventos abertos ao público infantojuvenil.