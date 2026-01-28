Julgamento de habeas corpus de policiais militares réus por caso de tortura na zona sul de Porto Alegre é adiado

Ocorrência teve o áudio registrado por câmera corporal. Gabriel Lopes / SSP / Divulgação

A análise do pedido de soltura de dois policiais militares, réus em um caso de tortura em agosto de 2025 no bairro Lami, em Porto Alegre, foi adiada nesta quarta-feira (28) no Tribunal de Justiça Militar (TJM) após o registro de dois votos dos desembargadores militares.

A ocorrência foi captada em áudio por uma câmera corporal de um brigadiano. Quatro soldados do 21ª Batalhão da BM tornaram-se réus na Justiça Militar pelos crimes de tortura, invasão de domicílio e cárcere privado.

O grupo chegou a ser preso, mas dois dos policiais militares respondem em liberdade. Em sessão nesta quarta-feira, os desembargadores militares analisaram pedido da defesa para a soltura dos soldados Sandro Urubata Acosta e Anderson Azambuja de Souza, presos preventivamente há quase seis meses, o que foi destacado no pedido de habeas corpus.

— Daqui a 13 dias, eles (os dois soldados) completarão seis meses de prisão preventiva, ou seja, 180 dias de prisão sem a culpa formada, sem uma sentença condenatória — sustentou o advogado dos policiais, Márcio Rosano Dias de Souza.

Dois desembargadores votaram pela manutenção das prisões. Foram eles Paulo Roberto Mendes e Rodrigo Mohr Picon.

— A decisão que manteve a segregação cautelar encontra-se lastrada em elementos concretos relacionados à gravidade dos fatos imputados, ao modo operante descrito na denúncia e à necessidade de resguardar a ordem pública e a credibilidade das instituições militares — justificou o desembargador Paulo Roberto Mendes, relator do processo.