Jovem que teve testa tatuada com "ladrão e vacilão" é preso após furtar unidade de saúde em SP

Ruan tinha 17 anos em 2017 quando foi agredido por dois homens que o acusavam de tentar roubar uma bicicleta. Reprodução / Youtube

Ruan Rocha Silva, 25 anos, foi preso em flagrante na última terça-feira (27) por furtar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Casa Grande, em Diadema, Grande São Paulo. O jovem ficou conhecido em 2017 após ter a frase "eu sou ladrão e vacilão" tatuada na testa.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), guardas municipais localizaram um jovem que havia invadido uma unidade básica de saúde e furtado um aparelho de lavagem de alta pressão. Ele foi encontrado nas proximidades com o equipamento e confessou o crime. Levado à delegacia, teve fiança estipulada, mas como não foi paga, permaneceu à disposição da Justiça.

Em nota ao g1, a Prefeitura de Diadema informou que o suspeito entrou na UBS por volta das 6h, abriu uma porta da unidade, pulou o muro e tentou fugir com o aparelho, sendo abordado pela Guarda Civil Metropolitana (GCM). O equipamento foi recuperado e devolvido à unidade, e o atendimento não foi afetado.

Relembre o caso

Em junho de 2017, Ruan, na época menor de idade, teve tatuada a frase "eu sou ladrão e vacilão" após ser acusado de roubar uma bicicleta em São Bernardo do Campo, Grande São Paulo.

O tatuador Maycon Wesley Carvalho dos Reis e seu amigo, Ronildo Moreira de Araujo, foram presos por lesão corporal gravíssima e constrangimento ilegal. Eles também foram acusados de tortura pela Polícia Civil da cidade.

Maycon Wesley tatuou a testa de Ruan enquanto Ronildo gravava o momento, que foi postado nas redes sociais. O menino estava desaparecido havia alguns dias. Quando o caso viralizou, a família o reconheceu e levou as gravações até a polícia.

Na época o rapaz admitiu ser usuário de crack e disse estar "muito bêbado".

O jovem foi internado em uma clínica de reabilitação e teve um tratamento estético para a remoção da tatuagem oferecido gratuitamente.