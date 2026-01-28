Segurança

Reincidência criminosa
Notícia

Jovem que teve testa tatuada com "ladrão e vacilão" é preso após furtar unidade de saúde em SP

Ruan Rocha Silva foi preso em flagrante após furtar equipamento de UBS; jovem já foi condenado anteriormente

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS