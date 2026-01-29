Jovem é encontrada morta ao lado de piscina e amiga é presa em SP; entenda o caso

A Polícia Civil está investigando o caso. Google Maps / Reprodução

A jovem Beatriz Calegari de Paula, 26 anos, foi encontrada morta ao lado de uma piscina no quintal de um casa, em Lins, São Paulo. O caso ocorreu em 16 de janeiro, mas, nesta terça-feira (27), a Polícia Civil prendeu uma mulher de 40 anos, suspeita de envolvimento na morte de Beatriz. As informações são do g1.

A prisão temporária foi deferida pela Justiça após o laudo do Instituto Médico Legal (IML) descartar eletrocussão e apontar afogamento como causa da morte.

Entenda o caso

A suspeita inicial da polícia era de que Beatriz tivesse sofrido uma descarga elétrica, já que foi encontrada caída de costas, vestindo biquíni, com parte do corpo sobre a tampa metálica do motor da piscina. Próximo à vítima, havia uma caixa de energia com disjuntores, registros metálicos, um botão liga/desliga e uma ducha.

A Delegacia de Investigações Gerais de Lins instaurou um inquérito policial para apurar o caso, tratado como homicídio. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o Instituto de Criminalística (IC) trabalha na elaboração dos laudos periciais necessários para esclarecer os detalhes do ocorrido.

Conforme a Polícia Civil, a decisão de prender a mulher se baseou em contradições entre o depoimento dela, que estava no local no momento do incidente, e o resultado da perícia. A identidade da suspeita não foi divulgada.