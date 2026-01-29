Segurança

Jovem é encontrada morta ao lado de piscina e amiga é presa em SP; entenda o caso

Decisão de prender a mulher foi baseada em contradições entre o depoimento dela, que estava no local no momento do incidente, e o resultado da perícia

