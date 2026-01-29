Homem se passa por cliente e foge com caminhonete de test-drive em Santa Cruz do Sul

Homem aproveitou distração de vendedor para furtar chave e levar caminhonete de concessionária. Câmera de segurança / Reprodução

Um homem se passou por cliente de uma concessionária de veículos em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, fez test-drives, demonstrou interesse na compra e saiu do local dirigindo uma caminhonete da loja sem pagar. O caso aconteceu na terça-feira (27) e foi registrado por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver o suspeito se deslocando até a caminhonete, que estava estacionada em frente à concessionária. Ele observa os pneus e a lataria do veículo. Em seguida, abre a porta do motorista e aguarda alguns segundos. Fecha a porta, abre novamente e embarca no carro. Após cerca de dois minutos, ele dá a partida e deixa o local.

De acordo com a Polícia Civil, o homem solicitou test-drive em dois veículos e realizou acompanhado por um vendedor. Durante o trajeto, ele teria demonstrado interesse, simulando uma negociação e cogitando pagar à vista.

Leia Mais Julgamento de habeas corpus de policiais militares réus por caso de tortura na zona sul de Porto Alegre é adiado

Ao retornarem à concessionária, o suspeito pediu que fosse verificada a possibilidade de um desconto. Enquanto o funcionário se dirigia ao gerente para avaliar a proposta, o falso cliente furtou a chave de uma Toyota Hilux preta, usada em um dos testes.