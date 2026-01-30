Homem morre após ser atingido por arma de choque pela Brigada Militar, na zona sul de Porto Alegre

Um homem, de 39 anos, morreu ao ser atingido por um disparo de pistola taser, conhecida como arma de choque, usada pela Brigada Militar, na madrugada desta sexta-feira (30). O caso ocorreu no bairro Campo Novo, na zona sul Porto Alegre.

Conforme a Brigada Militar, a equipe recebeu chamado para atender a uma ocorrência de invasão de domicílio: o homem havia entrado na casa de um vizinho, na Rua Ozório José Martins. No local mora um casal com um bebê de um ano de idade.

Quando os brigadianos chegaram ao local, ele estava em surto e resistiu à abordagem. Para contê-lo, foi utilizado o taser, considerado uma arma não letal, conforme as informações da BM.

O homem morreu após receber o choque e a causa da morte deve ser esclarecida pela perícia. Segundo relato do irmão da vítima aos brigadianos no local da ocorrência, o homem tinha histórico de problemas cardíacos e usava medicamentos controlados.

A delegada da Polícia Civil que investiga o caso, Marcela Ehler, afirmou que já começou a colher depoimentos e aguarda os resultados periciais e imagens de câmeras, para entender a dinâmica da morte. O comando da Brigada Militar afirmou que foi aberto um Inquérito Policial Militar para apurar o caso.