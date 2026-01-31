Homem é preso após agredir e arremessar esposa de carro em movimento na Região Central

Caminhonete estava com manchas de sangue no capô e na lateral no momento da prisão do suspeito. Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 56 anos foi preso preventivamente por tentativa de feminicídio em São Sepé, na região central do Estado, na tarde deste sábado (31). Conforme a polícia, a prisão foi feita horas depois de ele agredir e arremessar a esposa para fora do veículo em movimento.

A vítima precisou ser hospitalizada, mas já recebeu alta.

O crime ocorreu na última madrugada, por volta da 1h, no bairro Pontes. Segundo a delegada Carla Castro, a tentativa aconteceu após uma discussão do casal e foi presenciada por pessoas que estavam no local e acudiram a vítima.

O homem, que não teve o nome divulgado, fugiu do local.

— Eles acionaram a Brigada, que levou a mulher para o hospital. Os policiais me mandaram uma foto de como ela ficou. O rosto ficou bem machucado e não tinha como ela ir à delegacia para fazer o pedido de protetiva. Ela tinha que ficar a noite inteira em observação. Então, eu fiz o pedido de preventiva, encaminhei às 3h da manhã para o fórum — relata a delegada.

Por volta das 10h, o pedido foi aceito pelo juiz e a prisão foi determinada. Com apoio da Brigada Militar, o homem foi preso na sua residência, no interior da cidade, na localidade do Corredor dos Costa.

Leia Mais Nos últimos 14 anos, RS teve média de um feminicídio a cada quatro dias

No terreno, os policiais também localizaram a caminhonete que o homem dirigia no momento do crime, e marcas de sangue foram encontradas no veículo.

Até então, não havia registro policial de violência no relacionamento. Ainda na manhã deste sábado, a vítima recebeu alta hospitalar e fez o pedido de medida protetiva na delegacia.