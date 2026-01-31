Homem é preso após agredir e arremessar esposa de carro em movimento na Região Central

Um homem de 56 anos foi preso preventivamente por tentativa de feminicídio em São Sepé, na região central do Estado, na tarde deste sábado (31). Conforme a polícia, a prisão foi feita horas depois de ele agredir e arremessar a esposa para fora do veículo em movimento.
A vítima precisou ser hospitalizada, mas já recebeu alta.
O crime ocorreu na última madrugada, por volta da 1h, no bairro Pontes. Segundo a delegada Carla Castro, a tentativa aconteceu após uma discussão do casal e foi presenciada por pessoas que estavam no local e acudiram a vítima.
O homem, que não teve o nome divulgado, fugiu do local.
— Eles acionaram a Brigada, que levou a mulher para o hospital. Os policiais me mandaram uma foto de como ela ficou. O rosto ficou bem machucado e não tinha como ela ir à delegacia para fazer o pedido de protetiva. Ela tinha que ficar a noite inteira em observação. Então, eu fiz o pedido de preventiva, encaminhei às 3h da manhã para o fórum — relata a delegada.
Por volta das 10h, o pedido foi aceito pelo juiz e a prisão foi determinada. Com apoio da Brigada Militar, o homem foi preso na sua residência, no interior da cidade, na localidade do Corredor dos Costa.
No terreno, os policiais também localizaram a caminhonete que o homem dirigia no momento do crime, e marcas de sangue foram encontradas no veículo.
Até então, não havia registro policial de violência no relacionamento. Ainda na manhã deste sábado, a vítima recebeu alta hospitalar e fez o pedido de medida protetiva na delegacia.
O homem já tinha antecedentes por lesão corporal e ameaça. Após os trâmites legais, o preso foi encaminhado ao Presídio Estadual de São Sepé.