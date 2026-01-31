Segurança

Tentativa de feminicídio
Homem é preso após agredir e arremessar esposa de carro em movimento na Região Central

Crime foi registrado na madrugada deste sábado (31), e prisão preventiva foi efetuada durante a tarde

Beatriz Coan

