Segurança

Em Porto Alegre
Notícia

Foragido por tentativa de feminicídio é preso no bairro Bom Fim, em frente ao trabalho da ex-companheira, veja vídeo

Segundo a Polícia Civil, homem foi até o local para tentar consumar o crime que havia tentado em 17 de janeiro

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS