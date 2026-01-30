Segurança

Investigação
Notícia

Duas semanas após crime, Polícia Civil ainda busca autor de tiros que mataram gari em Gravataí

Crime ocorreu quando a vítima trabalhava no bairro Monte Belo no último dia 16. Suspeito possui antecedentes por porte ilegal de arma de fogo 

Vinicius Coimbra

