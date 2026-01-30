Duas semanas após crime, Polícia Civil ainda busca autor de tiros que mataram gari em Gravataí

A Polícia Civil busca o autor dos tiros que mataram um gari em Gravataí, na Região Metropolitana. O crime completa duas semanas nesta sexta-feira (30).

Douglas Nunes, 34 anos, morreu na noite de 16 de janeiro, após ser baleado na rua José Pacheco, no bairro Monte Belo. No momento do crime, ele trabalhava na coleta de lixo.

Segundo o delegado Pedro Trajano, responsável pela investigação, o homicídio ocorreu depois de uma discussão em um bar da cidade.

Após o conflito, a vítima e outros colegas saíram do local e seguiram com o trabalho de coleta. De carro, o autor perseguiu o caminhão de lixo usado pela vítima e efetuou os disparos de arma de fogo.

— O crime foi motivado por uma discussão entre suspeito e vítima. A investigação é de um homicídio qualificado por motivo fútil, em razão da desproporcionalidade, banalidade, entre o fato e a conduta hedionda. O inquérito será concluído assim que o suspeito for capturado — disse Trajano.

A polícia não divulgou o nome do suspeito, apenas informou que ele tem antecedentes por porte ilegal de arma de fogo e segue sendo procurado. O delegado não detalhou o motivo para início da discussão.

Também é investigada a participação de uma pessoa que dirigia o carro no momento do crime.