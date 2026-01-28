Corpo de corretora desaparecida em Goiás é encontrado; síndico confessa assassinato

Delegacia de Polícia de Caldas Novas investigava o desaparecimento da corretora desde dezembro. Google Maps / Reprodução

A Polícia Civil de Goiás localizou o corpo da corretora Daiane Alves Souza, 43 anos, desaparecida desde 17 de dezembro. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (28) pelo delegado responsável pelo caso, Pedromar Augusto de Souza. O síndico do prédio confessou ter cometido o crime.

Cléber Rosa de Oliveira foi preso durante a madrugada. O filho dele Maicon Douglas de Oliveira, e um porteiro do edifício, que não teve o nome divulgado, também foram detidos.

Conforme apurou a TV Anhanguera, após confessar o crime, o síndico indicou a localização do corpo, que foi abandonado às margens da rodovia GO-213, a cerca de 15 quilômetros de Caldas Novas, em uma área de barranco.

Ele teria afirmado ainda que agiu sozinho e cometou o crime após uma discussão acalorada com ela no dia do desaparecimento.

As defesas dos suspeitos não se manifestaram sobre as prisões. O espaço segue aberto a declarações.

Síndico denunciado por perseguição

Neste mês, o Ministério Público de Goiás denunciou o síndico pelo crime de perseguição, previsto no artigo 147-A do Código Penal. Segundo a denúncia, os episódios teriam ocorrido entre fevereiro e outubro de 2025, quando Oliveira teria adotado contra Daiane condutas reiteradas que ameaçaram a "integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção e perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade".

Na terça-feira (27), a defesa dele — composta pelos advogados Luiz Fernando Izidoro Monteiro e Silva e Daniel Gonçalves Santos Lima —, contestou a denúncia em nota, afirmando que todas as condutas atribuídas a Oliveira ocorreram no "estrito cumprimento de seus deveres legais e estatutários como síndico, com o objetivo exclusivo de manter a ordem condominial".

Leia Mais Grupo suspeito de aplicar golpe do bilhete em Passo Fundo mantém idosa em cárcere privado em Goiás e é preso

Entenda o caso

Em 17 de dezembro de 2025, Daiane desceu pelo elevador até o subsolo do prédio para verificar um problema de corte de energia no apartamento dela. O circuito da câmera de segurança do prédio e um vídeo enviado para uma amiga da corretora mostram a última vez em que ela foi vista.

De acordo com a mãe de Daiane, Nilse Alves Pontes, 61 anos, a filha não parecia ter pretensão de sair do prédio devido às roupas simples que usava e à porta destrancada do apartamento.

As imagens enviadas à amiga revelaram que a corretora mostrou o apartamento sem energia elétrica, filmou o trajeto até o elevador, desceu até a portaria e questionou sobre a queda de energia. No elevador, Daiane conversou com outro morador sobre o assunto.

As câmeras de segurança do prédio mostram Daiane retornando ao elevador e descendo no subsolo, onde religaria o relógio de energia. Ela seguiu gravando um novo vídeo com o celular, mas esse vídeo não foi enviado à amiga.

Contato da família

No dia 18 de dezembro, Nilse e a neta ligaram para Daiane, mas não obtiveram sucesso. A última troca de mensagens entre elas ocorreu na manhã do dia 17.

A família da corretora mora em Uberlândia, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG) e tem seis apartamentos em Caldas Novas. A administração das locações era responsabilidade de Daiane.

A corretora deveria viajar para Uberlândia durante o Natal e retornaria depois para atender à alta demanda do período de Ano-Novo. Nesse intervalo, Nilse assumiria temporariamente a gestão dos imóveis.

Dias depois do desaparecimento, a família recebeu o vídeo da amiga de Daiane, gravado por ela mesma no trajeto pela casa. Os familiares questionaram o desaparecimento e o contexto da ocorrência. Nilse afirma que, além da falta do preparo de Daiane para sair de casa, as câmeras de segurança também não chegam ou não existem onde ela passou, além do segundo vídeo gravado no caminho.

— Por que exatamente nos lugares onde a Daiane poderia ser vista saindo do prédio não existem filmagens? Trata-se de um prédio enorme, com 165 apartamentos. Ela desce para religar a energia elétrica e, a partir desse momento, não há nenhuma imagem dela, nem retornando pelo elevador ao apartamento, nem saindo para a rua. Então, essa é a questão: onde estão essas imagens? Por que elas não existem? — pergunta Nilse.