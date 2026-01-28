Segurança

Vale do Sinos
Notícia

Cão comunitário é baleado por policial militar em Campo Bom

Segundo vereadora que denunciou o caso, o policial teria pisado na pata do animal antes de atirar. Um grupo de moradores foi levado para a delegacia após o ocorrido

Duda Romagna

Guilherme Jacques

