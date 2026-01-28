Cão comunitário é baleado por policial militar em Campo Bom

Cão comunitário é baleado por policial militar no RS, e ONG resgatou o animal. Imagens cedidas / Divulgação

Um cão comunitário foi baleado por um policial militar na noite de terça-feira (27), em Campo Bom, no Vale do Sinos. O caso ocorreu durante uma abordagem no bairro Barrinha, quando o PM teria pisado na pata do animal antes de atirar.

O momento foi flagrado por uma câmera de segurança (veja abaixo).

O cachorro, conhecido como Negão, foi resgatado pela ONG Campo Bom Pra Cachorro e está internado em uma clínica veterinária.

O episódio foi relatado pela vereadora Kayanne Braga. Segundo ela, a Brigada Militar realizava uma abordagem a moradores na rua, por volta das 20h30min, quando um dos policiais deu um passo para trás e pisou na pata de Negão. O cachorro gritou, mas não teria atacado o PM, que mesmo assim efetuou o disparo.

A vereadora acredita que o policial possa ter se assustado e, por isso, atirou. Ela relata que havia outros cães no local e que nenhum deles investiu contra a guarnição. A região, uma área ribeirinha, possui diversos animais comunitários após ter sido atingida pela enchente de 2024.

Após o disparo, um morador pediu ajuda a uma assessora da vereadora, que foi ao local resgatar o animal. Negão foi levado para uma clínica parceira da ONG, onde permanece recebendo tratamento.

A vereadora também informou que, após o episódio, a Brigada Militar deteve e encaminhou um grupo de pessoas para a delegacia.

Leia Mais Incêndio atinge depósito de reciclagem na Avenida Severo Dullius, na zona norte de Porto Alegre

Em nota, o 32º Batalhão da Brigada Militar alega que o animal "investiu contra a guarnição, ocasionado lesão na perna direita de uma policial, em razão de mordida". "Para cessar a investida do animal, um dos policiais efetuou um disparo com munição não letal", acrescenta.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirma que determinou a "imediata apuração dos fatos". O caso será conduzido pela Corregedoria-Geral da Brigada Militar.

Nota da Brigada Militar

Nota à Imprensa

Durante abordagem a três indivíduos no bairro Barrinha, em Campo Bom, na noite desta terça-feira (27/01), em razão de resistência ativa e desacato por parte dos abordados, foi necessário o uso moderado e progressivo da força.

Durante a ação, um cão que se encontrava em via pública investiu contra a guarnição, ocasionando lesão na perna direita de uma policial feminina, em razão de mordida. Para cessar a investida do animal, um dos policiais efetuou um disparo com munição não letal.

Os envolvidos foram encaminhados para a realização de exames de lesões corporais e, posteriormente, à Delegacia de Polícia para a formalização da ocorrência.

As circunstâncias da abordagem estão sendo apuradas pela Brigada Militar, a fim de que todos os fatos sejam esclarecidos e não restem dúvidas quanto à atuação policial.

A Brigada Militar reafirma seu compromisso com a segurança da comunidade gaúcha e com a atuação dentro da legalidade, da técnica e do respeito aos direitos humanos e defesa dos animais.

Brigada Militar, a Força da Comunidade

Comunicação Social do 32º BPM

Nota da Secretaria da Segurança Pública

A Secretaria da Segurança Pública determinou à Brigada Militar a imediata apuração dos fatos envolvendo uma abordagem a três indivíduos, na noite desta terça-feira (27), em Campo Bom, onde um cachorro foi baleado por um policial militar.

As circunstâncias da abordagem, a atuação dos PMs no local e a alegação de que durante a abordagem um policial teria sido atacado pelo cão serão objeto de apuração pela Corregedoria-geral da Brigada Militar.