Câmeras de segurança registram momento em que cão comunitário é morto com 10 tiros em São Paulo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem dispara 10 vezes contra um cachorro comunitário. O crime, segundo a polícia, aconteceu na zona leste de São Paulo em 18 de janeiro, mas as imagens só surgiram na quinta-feira (29).

Conforme o boletim de ocorrência, uma testemunha afirmou que o suspeito, que ainda não foi identificado, estava discutindo e empurrando uma mulher, o que deixou o cachorro, identificado como Caramelo, agitado e latindo.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem vai até o animal e dispara. Ele fugiu do local.

O caso foi registrado no 49º Distrito Policia, em São Mateus, e o agressor é investigado por praticar ato de abuso contra animais e disparos de arma de fogo.

Caramelo

A morte, na zona leste de São Paulo, foi revelada no mesmo dia em que o governo do Estado reconheceu por lei o "vira-lata caramelo" como expressão cultural de São Paulo.

A medida chega num momento em que o país registra graves ataques a outros animais, especialmente os comunitários, como os cães Orelha e Abacate.