Segurança

Novo caso revelado
Notícia

Câmeras de segurança registram momento em que cão comunitário é morto com 10 tiros em São Paulo

Segundo testemunhas, suspeito teria se incomodado com o latido do cachorro durante desentendimento com uma mulher. Ele não foi identificado

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS