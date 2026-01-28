Cachorro comunitário é morto a tiros em Toledo, no Paraná

Reprodução @cimouraa / Instagram

Um cachorro comunitário morreu na terça-feira (27), após ser baleado em Toledo, no oeste do Paraná. A coordenadora de Proteção e Defesa Animal do município, Cinthia Moura, afirmou em publicação no Instagram que Abacate era cuidado por moradores do bairro Tocantins.

Segundo ela, pessoas da comunidade encontraram o cão ferido na manhã de terça-feira e o levaram a um hospital veterinário particular, onde ele passou por uma cirurgia de emergência. A bala perfurou o intestino de Abacate, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

Cinthia disse que a Coordenação de Proteção e Defesa Animal de Toledo foi acionada pela médica veterinária responsável pelo atendimento. De acordo com a coordenadora, o caso foi encaminhado à Polícia Civil do Paraná.

Leia Mais Cão comunitário é baleado por policial militar em Campo Bom

Procurada, a Polícia Civil do Paraná não retornou às tentativas de contato da reportagem. O espaço segue aberto. Até o momento, não há informações sobre o atirador.

Morador do bairro Tocantins, Leandro Volanick compartilhou fotos de Abacate nas redes sociais. "Mais um anjinho no céu. Você venceu, campeão, já quem fez isso contigo não tem perdão", escreveu.

Segundo Volanick, a comunidade organizou uma manifestação para às 10h do próximo sábado, 31, no Parque do Povo de Toledo, para pedir justiça. "Ele não pode ser esquecido", disse.

Caso Orelha

A morte de Abacate ocorre na mesma semana em que o caso do cão comunitário Orelha ganhou repercussão. O animal foi agredido por um grupo de adolescentes no início do mês, em Florianópolis, em Santa Catarina.

Segundo o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), Orelha sofreu agressões na região da cabeça e precisou ser submetido à eutanásia durante atendimento veterinário que buscava reverter seu quadro clínico, devido à gravidade das lesões.

Leia Mais Caso Orelha: o que se sabe sobre a morte do cão comunitário que mobilizou protestos em SC

A Polícia Civil de Santa Catarina identificou ao menos quatro adolescentes suspeitos de agredir o animal de forma violenta, com a intenção de causar sua morte. Na segunda-feira (26), a corporação cumpriu mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos, mas ninguém foi detido. Celulares e notebooks foram apreendidos.

Em Campo Bom, cão comunitário foi baleado pela polícia

Um cão comunitário foi baleado por um policial militar na noite de terça-feira (27), em Campo Bom, no Vale do Sinos. O caso ocorreu durante uma abordagem no bairro Barrinha, quando o PM teria pisado na pata do animal antes de atirar.

O momento foi flagrado por uma câmera de segurança.

O cachorro, conhecido como Negão, foi resgatado pela ONG Campo Bom Pra Cachorro e está internado em uma clínica veterinária.

O episódio foi relatado pela vereadora Kayanne Braga. Segundo ela, a Brigada Militar realizava uma abordagem a moradores na rua, por volta das 20h30min, quando um dos policiais deu um passo para trás e pisou na pata de Negão. O cachorro gritou, mas não teria atacado o PM, que mesmo assim efetuou o disparo.