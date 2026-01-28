Avião com 15 pessoas a bordo desaparece na Colômbia

Avião pertencia à companhia aérea estatal Satena. FEDERICO PARRA / AFP

Um avião comercial com 15 pessoas a bordo desapareceu na Colômbia, perto da fronteira com a Venezuela, informou a companhia aérea estatal Satena nesta quarta-feira (28).

A aeronave, com 13 passageiros e dois tripulantes, decolou da cidade fronteiriça de Cúcuta e perdeu o contato com as torres de controle pouco antes do meio-dia (horário local), minutos antes do horário que estava previsto para a sua aterrisagem.