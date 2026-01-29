Ataque a tiros deixa quatro homens feridos em Porto Alegre

Quatro homens ficaram feridos após um ataque a tiros na noite desta quarta-feira (28), no bairro Costa e Silva, na zona norte de Porto Alegre. O crime aconteceu por volta das 21h30min, na rua João Bravo de Almeida.

De acordo com a Polícia Civil, duas pessoas em uma motocicleta passaram pelo local e efetuaram diversos disparos contra as vítimas. Após o ataque, os suspeitos fugiram e ainda não foram identificados.

Os quatro homens foram socorridos e encaminhados para atendimento médico. Conforme a polícia, eles sofreram ferimentos leves e não correm risco de vida.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os autores e apurar a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.