Segurança

Estrada do Mar
Notícia

Após perseguição e tiroteio, veículo furtado em Santa Cruz do Sul é recuperado no Litoral Norte

Um homem foi preso durante a ação da Brigada Militar. Caminhonete do modelo Toyota Hilux havia sido levada por falso comprador na terça-feira

Guilherme Milman

