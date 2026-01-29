Após perseguição e tiroteio, veículo furtado em Santa Cruz do Sul é recuperado no Litoral Norte

Veículo foi recuperado na Estrada do Mar. Brigada Militar / Divulgação

A Brigada Militar recuperou, nesta quinta-feira (29), uma caminhonete que havia sido furtada do estacionamento de uma concessionária de veículos em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, na tarde de terça-feira (27).

Por volta das 15h desta quinta-feira, o veículo foi identificado em circulação por rodovias do Litoral Norte. A Brigada Militar, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV), então, montou um cerco para abordar a caminhonete – do modelo Toyota Hilux.

No entanto, o condutor do veículo fugiu da abordagem dos policiais e deu início a uma perseguição que gerou congestionamento na região de entroncamento da Interpraias com a Estrada do Mar, próximo ao km 18 da BR-389, no acesso ao Litoral Norte.

Durante a fuga, o homem que conduzia o veículo efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais. A Brigada Militar conseguiu interceptar o condutor, que foi preso. Em nota, a corporação informou que ele foi encaminhado para atendimento no Hospital de Osório, com ferimentos na cabeça.

A arma de fogo, do modelo Taurus 809, com numeração raspada, que foi utilizada pelo homem, foi apreendida, além do veículo ter sido recuperado. Não há informações sobre o seu estado de saúde e gravidade dos ferimentos.

O trânsito na região foi totalmente liberado por volta das 16h30min.

Furto em Santa Cruz do Sul

A caminhonete apreendida após a perseguição havia sido furtada do estacionamento de uma concessionária de Santa Cruz do Sul. O caso ocorreu na terça-feira.

Na ocasião, um homem demonstrou interesse em comprar o veículo. Ele realizou test-drive e iniciou uma negociação.

Após, ele aparece analisando a lataria do veículo em frente à loja. Em cerca de dois minutos, ele entra na caminhonete e foge com o veículo.