Adolescentes suspeitos pela morte do cão Orelha retornam dos EUA e têm celulares apreendidos no aeroporto

Cão comunitário morreu após sofrer diversas agressões. @floripa_estacomvcorelha / Instagram / Reprodução

Os dois adolescentes investigados pela morte do cão Orelha que haviam viajado para os Estados Unidos retornaram ao Brasil e tiveram os celulares apreendidos nesta quinta-feira (29). O crime ocorreu neste mês na Praia Brava, em Florianópolis.

Conforme o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ullisses Gabriel, identificou-se, por meio de monitoramento conjunto com a Polícia Federal (PF), que os dois adolescentes anteciparam seus voos de retorno ao Brasil. Em solo brasileiro, eles foram intimados a prestar depoimento e tiveram aparelhos telefônicos e roupas apreendidas.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos ainda no aeroporto internacional de Florianópolis, em uma sala restrita "em razão da necessidade de resguardar a segurança de todos - inclusive das pessoas do aeroporto", informou a Polícia Civil em nota.

"Os equipamentos serão enviados para a PCI (Polícia Científica) para extração de dados, tal qual os demais apreendidos dia 26/01", destacou Gabriel, fazendo alusão a apreensão dos celulares dos outros adolescentes investigados.

A Polícia Civil também informou que foi solicitada a emissão de um laudo de corpo de delito do cão.

Morte do cãozinho Orelha

Orelha tinha 10 anos e era um cão comunitário que vivia na região da Praia Brava, na capital catarinense. Alimentado diariamente e cuidado de forma espontânea pela comunidade, ele circulava livremente pelo bairro e dividia o espaço com outros cães comunitários, que contavam com casinhas improvisadas e atenção de quem vive ou trabalha na região.

Neste mês, ele foi encontrado machucado, agonizando, e morreu durante um atendimento veterinário que buscava reverter o quadro clínico provocado pelas agressões.

A morte do cachorro provocou protestos na região e forte repercussão nas redes sociais.

Investigação

A Polícia Civil soube do caso no dia 16 de janeiro. As investigações identificaram ao menos quatro adolescentes suspeitos de ter agredido o animal com intuito de causar sua morte – parte das agressões se concentraram na cabeça do cachorro. As autoridades também apuram se o mesmo grupo tentou afogar outro cão comunitário, na mesma praia, no início de janeiro.

O caso levou à abertura de dois inquéritos: um para investigar a morte do animal e outro pelo crime de coação. Conforme a polícia, parentes dos adolescentes estariam coagindo pessoas que testemunharam o caso. Por esse motivo, três adultos foram indiciadas. Os nomes não foram revelados pelos delegados e, por isso, não foi possível localizar as defesas.