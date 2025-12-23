Segurança

Inquérito finalizado
Notícia

Três homens são indiciados por morte de mulher encontrada em lixeira na zona norte de Porto Alegre

Investigação aponta que Juliana da Silva Dias foi morta por dívida ligada ao tráfico de drogas; corpo foi achado no dia 8 de dezembro

Guilherme Milman

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS