Três homens são indiciados por morte de mulher encontrada em lixeira na zona norte de Porto Alegre

Mulher foi colocada numa lixeira na Avenida Benjamin Constant.

A Polícia Civil concluiu as investigações sobre a morte de Juliana da Silva Dias, 44 anos, ocorrida no início de dezembro, em Porto Alegre. Dois homens foram indiciados por feminicídio, sendo um deles companheiro da vítima. Um terceiro indivíduo responderá por ocultação de cadáver.

Conforme a polícia, Juliana foi agredida e asfixiada pelos criminosos em um local próximo a um viaduto na Avenida Benjamin Constant. Depois, o corpo foi colocado em uma lixeira, que foi levada pelo terceiro suspeito até a Rua Edu Chaves. Servidores do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) encontraram o corpo em 8 de dezembro.

A investigação apontou que o crime foi motivado por uma dívida que Juliana tinha com o namorado, relacionada ao tráfico de drogas. A motivação do crime foi uma dívida de R$ 2 mil. O suspeito chefiaria um ponto de venda de entorpecentes na região.

O inquérito foi remetido à Justiça, e cabe ao Ministério Público oferecer denúncia. Apesar da conclusão, a polícia segue apurando possível envolvimento de outras pessoas no caso.