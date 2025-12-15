Segurança

Apropriação indébita
Notícia

Treinador é investigado por desviar R$ 40 mil de time de futsal feminino de Teutônia

Segundo os pais das atletas, dinheiro estava com o técnico da equipe, que não usou o valor para pagar custos de uma viagem para um torneio

Vinicius Coimbra

