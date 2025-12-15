Treinador é investigado por desviar R$ 40 mil de time de futsal feminino de Teutônia

Time de futsal reúne atletas principalmente do Vale do Taquari. Baile de Munique / Divulgação

A Polícia Civil de Teutônia, no Vale do Taquari, investiga uma suspeita de desvio de R$ 40 mil do time de futsal feminino Baile de Munique. O recurso foi arrecadado para cobrir custos de uma participação em um torneio no Paraná.

Segundo os pais das atletas, o treinador da equipe, Wellington Silva, responsável por administrar o montante, não usou o dinheiro para pagar o transporte de ônibus e o hotel para 30 pessoas da comitiva que está em Foz do Iguaçu.

A situação fez o grupo registrar um boletim de ocorrência na sexta-feira (12) na Polícia Civil da cidade.

— O treinador alegou ter distúrbios, que certos gatilhos o fazem se descontrolar e, por isso, o dinheiro se esvaiu. Não disse no que gastou, mas que nos devolveria em parcelas mensais, mas não pagou nada. Procuramos a polícia porque nos sentimos em um golpe — disse Anderson Almeida Maciel Celente, 42 anos, pai de uma das atletas.

Mesmo com o prejuízo, a equipe foi para o Paraná, onde disputam, entre esta segunda-feira (15) e sexta-feira (20), a Copa Mundo de Futsal Menores 2025. Sem o dinheiro, os pais organizaram outra arrecadação para pagar a viagem, estimada em R$ 40 mil.

— Viemos no peito e na raça, pois ainda não temos o dinheiro para pagar (os custos do torneio), mas vamos tentar arrecadar tudo até o final da competição. Se não conseguirmos juntar, vamos arrumar outra forma de sanar essa dívida — acrescentou Celente.

Segundo o delegado Juliano Stobbe, responsável pelo inquérito, o treinador será investigado por apropriação indébita.

— Informalmente, ele confirmou que se apropriou dos valores e deu justificativas de que estaria com problemas financeiros, o que não ilide (não exclui a responsabilidade) o crime. Será ouvido de maneira formal hoje ou amanhã — explica.

O que diz o treinador