Trabalho de combate à violência contra a mulher ganha reforço em plantões e terá equipe para atuar 24 horas na rua em 2026

A direção do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis anunciou a criação de uma patrulha que vai conferir situações de forma preventiva, em que a vítima esteja em risco, e atender locais de crime

Adriana Irion

