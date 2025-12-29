Tornozeleira de Silvinei Vasques é encontrada no Paraguai, diz polícia

Ex-diretor da PRF, Silvinei foi preso no Paraguai. Dirección Nacional de Migraciones / Divulgação

A tornozeleira eletrônica de Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) condenado pelo STF no caso da trama golpista, foi encontrada na madrugada desta segunda-feira (29) na Cidade do Leste – fronteira do Brasil com o Paraguai. Ele foi preso na última sexta-feira (26) no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, enquanto tentava fugir.

Silvinei rompeu a tornozeleira e tentou embarcar para El Salvador com documentos falsos, em nome de Julio Eduardo. O dispositivo foi encontrado por policiais da 3º Delegacia do bairro Obrero, conforme o g1.

O Comando Tripartite foi acionado após o dispositivo ser encontrado. A tornozeleira foi encaminhada para análise junto às autoridades competentes.

O ex-diretor da PRF foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a mais de 24 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. O inquérito aponta que Silvinei auxiliou a monitorar autoridades brasileiras e realizou operações para dificultar o deslocamento de eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva durante as eleições de 2022.

Fuga

Vasques deixou o Brasil ainda na véspera do Natal. Ele teria rompido a tornozeleira em Santa Catarina, como primeira parte da viagem até o Paraguai.

Com a situação, um alerta foi disparado para as fronteiras. Após viajar até o Paraguai, o ex-diretor da PRF tentou embarcar para El Salvador.