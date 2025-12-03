Taurus é condenada a pagar R$ 10 mil a cada voluntário que resgatou armas de aeroporto no lugar de crianças durante enchente no RS

Condenação é em primeira instância, e cabe recurso. Polícia Federal / Divulgação

A Justiça Federal condenou a fabricante de armas Taurus a pagar indenização de R$ 10 mil para cada um dos seis voluntários que participaram de uma operação que retirou armas do aeroporto de Porto Alegre durante a enchente histórica no Rio Grande do Sul, em maio de 2024. Os voluntários teriam sido induzidos a acreditar que resgatariam crianças ilhadas. Inicialmente, eles pediram indenização por danos morais de R$ 1,2 milhão.

De acordo com a sentença, a informação foi repassada em áudios enviados em um grupo de WhatsApp na noite de 8 de maio. A mensagem dizia que a missão era urgente e sigilosa para salvar crianças, considerada uma das prioridades do Estado. A condenação é em primeira instância, e cabe recurso.

Ao chegarem ao ponto de encontro, em Canoas, os voluntários teriam descoberto que a operação tinha outro objetivo: retirar um estoque de armas da Taurus, que estava ilhado no aeroporto Salgado Filho.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da fabricante de armas, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Ainda segundo a decisão judicial, uma funcionária da empresa informou que o sigilo era para evitar que facções criminosas soubessem da carga.

O juiz Rodrigo Machado Coutinho entendeu que houve violação da boa-fé objetiva no primeiro momento, quando os autores se mobilizaram sob falso pretexto.

— A indução em erro limitou-se ao deslocamento e à quebra de expectativa — escreveu.

Em audiência, um dos voluntários relatou o momento em que descobriu a verdadeira missão.

— Foi quando eles apresentaram as armas pra gente, não ostensivamente, mas estavam portando armas, e falaram pra gente assim, ó: "ou vocês vão com a gente, ou vocês vão ficar aqui sob observação até o final da operação, porque agora vocês já sabem do que se trata".

Os voluntários alegaram coação. O juiz disse ter encontrado contradições, como postagens em redes sociais após a operação.

— Eu quis dar como se fosse uma satisfação pras pessoas que pra quem eu fui pedir ajuda, né? Pra salvar as crianças que de fato eu estava lá — afirmou um dos voluntários, em audiência.