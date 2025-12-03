Segurança

Justiça Federal 
Notícia

Taurus é condenada a pagar R$ 10 mil a cada voluntário que resgatou armas de aeroporto no lugar de crianças durante enchente no RS

Inicialmente, os voluntários pediram indenização por danos morais de R$ 1,2 milhão; a União, que também era ré no processo, foi absolvida

Duda Romagna

