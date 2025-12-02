Segurança

Operação permanente
Notícia

Suspeito de tentativa de feminicídio está foragido após ação da polícia contra alvos de medida protetiva

Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em 14 bairros de Porto Alegre e nos municípios de Canoas, Cachoeirinha e Viamão

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS