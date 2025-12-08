Suspeito de roubar obras da Biblioteca Mário de Andrade em São Paulo é preso

Imagem mostra obras expostas antes do roubo. Reprodução / Instagram

A Policia Civil de São Paulo prendeu um dos suspeitos de roubar obras de arte da Biblioteca Mário de Andrade. A prisão aconteceu nesta segunda-feira (08), dia seguinte ao crime.

O suspeito foi identificado como Felipe dos Santos Fernandes Quadra, de 31 anos. De acordo com o g1, ele foi preso em uma casa na Mooca, na Zona Leste da capital. Segundo a polícia, ele tem antecedentes criminais por furto, roubo e tráfico de drogas.

A identificação dos suspeitos aconteceu por meio de câmeras de vigilância. As imagens registraram dois homens andando com as obras roubadas na manhã do domingo (7).

Mais cedo, a prefeitura de São Paulo informou que notificou a Interpol para impedir que as 13 gravuras de Henri Matisse e Candido Portinari saiam do País. Um outro suspeito já foi identificado e é procurado.

A Interpol possui um aplicativo e um banco de dados global, que são utilizados para identificar e recuperar obras de arte roubadas. As peças faziam parte da exposição "Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade" e estão protegidas por seguro, de acordo com a prefeitura.

O Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) foram informados sobre o caso. Assim como a Associação de Galerias de Arte do Brasil (AGAB).