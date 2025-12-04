Suspeito de fingir ser o ator The Rock nas redes sociais para aplicar golpes é preso em Santa Catarina

Imagem de Dwayne Johnson era usada para dar credibilidade ao esquema. @therock / Instagram / Reprodução

As polícias civis do Distrito Federal e de Santa Catarina prenderam um suspeito de liderar um esquema internacional de golpes que utilizava a identidade do ator americano Dwayne Johnson, o The Rock. Ele foi detido nesta quinta-feira (4).

Segundo as investigações, criminosos mantinham perfis falsos nas redes sociais se passando pelo ator e fazendo com que as vítimas acreditassem estar em contato direto com ele. Assim, estabeleciam um vínculo emocional com elas para facilitar a aplicação dos golpes.

Como funcionava o esquema

O suspeito mora em Santa Catarina, mas é natural do Benin, na África Ocidental, e foi apontado como o operador financeiro no Brasil da rede de estelionato eletrônico, que atua internacionalmente.

Para dar aparência de legitimidade, o grupo enviava mensagens em inglês, documentos falsificados, fotos de pacotes lacrados que supostamente continham dinheiro e até comprovantes internacionais de entrega forjados. Diziam que as vítimas seriam contempladas com um prêmio internacional de 800 mil dólares (quase R$ 5 milhões).

Com isso, convenciam as vítimas a pagar uma taxa de entrega. Acreditando estar em contato com o ator The Rock, algumas pessoas acabaram realizando os pagamentos. Uma moradora de Minas Gerais perdeu R$ 80 mil, enquanto outra vítima, de Brasília, teve prejuízo de R$ 11,6 mil. Segundo a polícia, o esquema funcionava em vários Estados e há indícios de que existam outras vítimas no país.

Além da prisão preventiva, também foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão: um em Florianópolis e outro em Itajaí, ambos em Santa Catarina. No local, celulares e aparelhos eletrônicos foram apreendidos para análise.

