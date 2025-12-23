Suspeito de esfaquear filho em Novo Hamburgo se entrega à polícia

O homem de 57 anos que estava foragido por esfaquear o próprio filho durante uma discussão em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, se entregou à polícia nesta terça-feira (23).

O suspeito, que tinha um mandado de prisão preventiva aberto contra ele, se apresentou na delegacia acompanhado por advogados e foi ouvido pela polícia.

Em depoimento, ele afirmou que agiu em legítima defesa, após ser atacado pelo filho. Além disso, contou que a relação dos dois estaria conturbada em razão de recorrentes conflitos e desgastes causados por comportamentos agressivos do filho.

Após ser ouvido, o homem foi encaminhado ao sistema prisional.

A investigação

A investigação preliminar da Polícia Civil indica que a tentativa de homicídio aconteceu em meio a um desentendimento entre pai e filho, em frente ao terreno que eles dividiam, no bairro Boa Saúde, na sexta-feira (19).

Conforme o delegado Anderson Hermel, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a briga foi motivada por assuntos familiares. À polícia, a vítima relatou que o suspeito estava embriagado na hora do fato.

Durante a discussão, o homem teria sacado uma faca e desferido diversos golpes contra a vítima, de 29 anos. Depois, fugiu da cena do crime, de acordo com o delegado.

O rapaz foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Novo Hamburgo, onde foi internado na unidade de tratamento intensivo (UTI) e passou por uma cirurgia. De acordo com a Fundação de Saúde de Novo Hamburgo (FSNH), ele precisou retirar parte do estômago em razão dos ferimentos na região do abdômen. Seu quadro é considerado estável, mas ele segue hospitalizado.

O homem suspeito de praticar o crime possui antecedentes por lesão corporal. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.