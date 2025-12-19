Suspeito de criar empresas para emitir mais de R$ 500 milhões em notas frias é alvo da Polícia Civil e da Receita Estadual

Em 20 anos de trabalho, um técnico em contabilidade criou quase mil empresas e deixou um rastro de fraudes fiscais no RS. Ele é o principal alvo da Operação Ozark, deflagrada na manhã desta sexta-feira (19) pela Polícia Civil em conjunto com a Receita Estadual.

O suspeito, a partir de empresas conhecidas como noteiras, teria emitido R$ 500 milhões em notas fiscais fraudulentas, resultando em cerca de R$ 16 milhões de prejuízo em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) declarado e não recolhido.

A rede de apoio: laranjas e pessoas com registros policiais

As autoridades não divulgam o nome do investigado, mas a reportagem apurou que trata-se de Rafael Silveira Machado. Ele teria o apoio de uma rede familiar, de contadores e de laranjas - inclusive, pessoas com antecedentes policiais e criminais - para manter as empresas abertas. Policiais cumprem 11 mandados de busca e apreensão em Capão da Canoa — onde estão os principais endereços relacionados a Machado —, Arroio do Sal, Montenegro, Bento Gonçalves e Farroupilha.

As noteiras

As chamadas "noteiras" são empresas criadas para encobrir transações comerciais de terceiros com o uso de notas fiscais inidôneas, que não condizem com a realidade das operações. Desta forma, os envolvidos lucram com imposto devido e não pago. Em geral, o dono da noteira se beneficia recebendo comissões em cima do que empresários deixam de recolher aos cofres públicos. Conforme a polícia, essas empresas não possuem estrutura física compatível com o volume de operações declaradas, tampouco empregados ou capacidade operacional real.

Machado está classificado pela Receita Estadual como o 1º no ranking com empresas suspensas pela Central de Monitoramento de Operações (CMO), mas ainda teria 331 firmas ativas e que precisam ter a idoneidade confirmada pelo Fisco. Até setembro, foram identificadas 101 empresas com indícios de simulação, todas tendo o suspeito como último contabilista.

A CMO é uma estrutura de fiscalização da Receita Estadual que, a partir de uma base de dados, faz cruzamento de informações sobre empresas e seus sócios e emite alertas quando há indícios de irregularidades que possam levar a fraudes fiscais. A investigação da 1ª Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Administração Pública começou a partir de relatórios da Receita Estadual.

— Trata-se de uma longa e complexa investigação envolvendo o principal agente contábil do Estado com mais de 100 empresas abertas e suspensas pela Receita Estadual. Milhões de reais sonegados em artifícios contábeis e empresas noteiras. Cada passo da apuração ocorreu de forma conjunta entre Polícia Civil e Receita. O grande desafio agora é a identificação da rede de empresas e laranjas que se beneficiaram dessas irregularidades — destacou o delegado Augusto Zenon, que conduz a investigação.

A existência de pessoas jurídicas formadas unicamente para emissão de notas inidôneas não é novidade. O que chamou a atenção no caso da Operação Ozark foi a concentração de tantas empresas sob o controle da mesma pessoa, no caso, Machado e sua rede de apoio. Segundo a investigação, ele repassou empresas para o pai e manteve também firmas em nome de pessoas com antecedentes.

Quatro casos são destacados na apuração:

O dono de uma das empresas, que comercializava produtos irregulares (vapes), tem registros policiais por tráfico de drogas.

Outra pessoa ligada a Machado tem antecedentes policiais por posse de drogas e ameaça.

Um terceiro que se intitula dono de uma das empresas respondeu por homicídio doloso, tráfico de drogas e roubo, e, em suas redes sociais, se declara "expert na empresa A QUADRILHA".

Por fim, um contador investigado tem condenação por estelionato e associação criminosa.

A Justiça autorizou a quebra de sigilo telefônico e telemático dos investigados, o sequestro e apreensão de bens móveis como veículos, joias e obras de arte, a indisponibilidade de bens imóveis e o bloqueio de valores no limite de até R$ 16 milhões.

Como funcionava o esquema

Por meio de uma noteira, o comerciante ou empresário faz a venda de seu produto, mas a nota que acompanha a mercadoria não é emitida por ele. Desta forma, o ônus de recolher o imposto gerado na transação real recai sobre quem emitiu a nota e, no caso, a noteira nunca vai pagar o imposto destacado na nota, já que a empresa é de fachada, não tem bens e é administrada por um laranja também sem condições financeiras.

Leia Mais Saiba como funcionaria combinação de empresários para obter contratos com o Dnit para reconstrução de rodovias atingidas pela enchente

Outra forma de uso dessas firmas é quando elas emitem diversas notas com valores elevados de ICMS aumentando artificialmente o volume de compras feito pelo empresário ou comerciante. Isso gera créditos tributários, chamados de créditos frios ou inidôneos, ao usuário do esquema.

No trabalho de monitoramento, há vários elementos que fazem com que autoridades desconfiem que uma empresa criada possa ser noteira. São feitos cruzamentos com utilização de inteligência Artificial cujos detalhes são mantidos em sigilo pela Receita Estadual.

A Operação Ozark

A operação está sendo realizada com apoio de auditores fiscais e analistas tributários, de peritos do Instituto Geral de Perícias e de agentes da Delegacia do Consumidor. A Comissão de Prerrogativas da OAB também acompanha a ação em função de buscas em escritório de advocacia no Litoral Norte.

"Ozark" refere-se a popular série de streaming que explora temas como lavagem de dinheiro, moralidade, poder e relacionamentos familiares complexos.

Contraponto