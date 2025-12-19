Segurança

Operação Ozark
Suspeito de criar empresas para emitir mais de R$ 500 milhões em notas frias é alvo da Polícia Civil e da Receita Estadual

Investigação aponta que o técnico em contabilidade Rafael Silveira Machado teria articulado esquema para abrir firmas e fraudar o Fisco; prejuízo seria de R$ 16 milhões em impostos não recolhidos 

Adriana Irion

