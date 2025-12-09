Suspeito de causar acidente com lancha que matou empresário é solto e vai usar tornozeleira eletrônica

Leonardo da Silva Couto, 30 anos, morreu ao ser atingido pela hélice do motor de uma lancha. Arquivo pessoal / Divulgação

O suspeito de causar o acidente com a lancha que matou um empresário durante uma confraternização no atracadouro de um bar no bairro Arquipélago, em Porto Alegre, foi solto pela Justiça após passar por audiência de custódia no fim de semana. O homem de 44 anos é amigo da vítima e não teve o nome divulgado.

Ele será monitorado por tornozeleira eletrônica e terá de cumprir outras medidas cautelares, como proibição de conduzir veículos aquáticos, comparecimento mensal em juízo e manter endereço e contato telefônico atualizados.

— Ele foi solto mediante condições e colocada tornozeleira eletrônica. Ele está tecnicamente sob monitoramento — informou o delegado Pablo Rocha.

A vítima é Leonardo da Silva Couto, 30 anos. O acidente aconteceu quando ele tentava retornar à embarcação, na região das ilhas. O suspeito, que é amigo de Leonardo, teria acionado a manopla do câmbio, fazendo a hélice girar. O empresário foi atingido e morreu na hora.

O amigo que mexeu no comando chegou a ser preso em flagrante por homicídio com dolo eventual (quando se assume o risco de matar). Conforme a polícia, ele possuía habilitação para conduzir embarcações, mas não era o responsável pelo passeio. O marinheiro contratado estava fora do barco no momento.

A investigação ainda descartou qualquer tipo de desavença entre os participantes do evento.

— São muito amigos, não houve nenhuma desavença durante o passeio. Não há nenhuma razão para se pensar em alguma premeditação para o fato —disse o delegado.

Churrasco e bebidas alcoólicas

Imagens publicadas nas redes sociais mostram que o grupo fazia um churrasco. A polícia confirma que eles haviam consumido bebida alcoólica. Segundo o delegado, todos admitiram que estavam embriagados no momento do acidente.

Leia Mais Empresário morre após ser baleado em ataque a tiros no Rio de Janeiro

— As seis pessoas que fizeram esse passeio admitem que haviam consumido muita bebida alcoólica. Todos se declararam embriagados no momento dos fatos. Realmente, é uma tragédia — afirmou.

Especialistas alertam para os perigos de misturar álcool e direção, inclusive na água.

— O mesmo risco, ou até pior, do que o carro. E te digo o porquê. O carro, você tem um freio que na água você não tem. Na água, tem um delay muito grande entre isso. Então, se você está alcoolizado, o risco de um acidente é muito grave — explicou o instrutor de navegação Antônio Ilha.

O profissional reforça que apenas pessoas habilitadas e sóbrias devem operar embarcações.