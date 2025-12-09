Segurança

Medidas cautelares
Notícia

Suspeito de causar acidente com lancha que matou empresário é solto e vai usar tornozeleira eletrônica

Caso aconteceu no atracadouro de um bar, em Porto Alegre, quando a vítima tentava retornar à embarcação e foi atingida pela hélice do motor

Pedro Trindade

