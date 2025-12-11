Suspeito de atirar em passageiro de ônibus em Porto Alegre teria reagido a assédio à namorada, diz polícia

A Brigada Militar conseguiu capturar, ainda na quarta-feira (10), o suspeito de atirar na cabeça de um passageiro do ônibus da linha 497 - Mario Quintana, em Porto Alegre. O crime, cometido na manhã de quarta, na Avenida Manoel Elias, bairro Morro Santana, na Zona Norte, teria sido uma motivada por reação do atirador ao assédio à sua namorada.

A vítima, de 46 anos, foi socorrida pelo Samu e encaminhada consciente ao Hospital Cristo Redentor. Nesta quinta-feira (11), seu estado de saúde era estável, apesar de grave.

Durante as buscas, na quarta-feira, policiais do 20º BPM da Brigada Militar localizaram e prenderam o suspeito, de 21 anos, em flagrante. Na Polícia Civil, o jovem, acompanhado de um advogado, comentou o motivo de ter cometido o crime:

— A vítima importunava reiteradamente a sua namorada no ônibus, com olhares e, inclusive, em uma oportunidade, roçando no corpo dela, dentro do coletivo. (Disse ainda) Que ele costumava fazer isso com ela, que relatou o fato e confirmou conosco. E que ele resolveu tomar uma arma emprestada na comunidade onde mora e matar a vítima. (Disse) Que era a única solução — relatou a delegada plantonista Raissa Araújo, que atendeu inicialmente o flagrante.

Segundo o delegado Daniel Queiroz, da 5ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pelo caso, o casaco utilizado pelo suspeito foi apreendido como prova. Interrogado, o suposto atirador alegou que a vítima constantemente “se passava com mulheres no ônibus”.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela polícia.

Como foi o crime

Na manhã de quarta-feira (11), o suspeito teria embarcado no coletivo antes da vítima. Ele sentou no fundo do veículo. Ao avistar o alvo, solicitou a parada do ônibus, atirou na cabeça do homem e fugiu.

Após o disparo, o motorista parou o veículo em frente a um posto da Brigada Militar, na rótula com a Avenida Protásio Alves, a poucos metros do local do crime.

O Samu foi acionado e acabou levando o baleado ao Hospital Cristo Redentor. O suspeito foi capturado após buscas da BM pela região.

*Colaborou: Tiago Bitencourt