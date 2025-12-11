Segurança

Investigação
Notícia

Suspeito de atirar em passageiro de ônibus em Porto Alegre teria reagido a assédio à namorada, diz polícia

Vítima, atingida na cabeça na manhã de quarta-feira dentro de coletivo, na Zona Norte, foi levada consciente ao Hospital Cristo Redentor, mas seu estado ainda é grave

Zero Hora

