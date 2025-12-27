Silvinei Vasques chega em Brasília após prisão no Paraguai e deve ser encaminhado à Papuda

Sivinei Vasques foi condenado a 24 anos e seis meses de prisão por por envolvimento na trama golpista. Marcelo Camargo / Agência Brasil

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques chegou neste sábado (27) em Brasília e seguiu para sede da Polícia Federal (PF), após transferência de Foz do Iguaçu. As informações são do g1.

Ele saiu do Estado paranaense por volta de 9h20min e decolou uma hora depois, em aeronave da corporação. A chegada ocorreu por volta das 13h11min.

A previsão inicial era de que ele passasse por exame de corpo de delito às 13h, no Instituto Nacional de Criminalística da PF, mas, devido ao atraso, o procedimento foi adiado.

Vasques deve ser levado ainda neste sábado para o Complexo Penitenciário da Papuda.