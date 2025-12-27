Silvinei Vasques chega em Brasília após prisão no Paraguai e deve ser encaminhado à Papuda

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques chegou neste sábado (27) em Brasília e seguiu para sede da Polícia Federal (PF), após transferência de Foz do Iguaçu. As informações são do g1.
Ele saiu do Estado paranaense por volta de 9h20min e decolou uma hora depois, em aeronave da corporação. A chegada ocorreu por volta das 13h11min.
A previsão inicial era de que ele passasse por exame de corpo de delito às 13h, no Instituto Nacional de Criminalística da PF, mas, devido ao atraso, o procedimento foi adiado.
Silvinei passou a noite de sexta-feira (26) na sede da PF em Foz do Iguaçu após ser preso no Paraguai ao tentar embarcar para El Salvador com documentos falsos.
Vasques deve ser levado ainda neste sábado para o Complexo Penitenciário da Papuda.
A defesa de Silvinei encaminhou um pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que ele cumpra prisão em Florianópolis ou em São José, ambas cidades em Santa Catarina.