Segurança

Condenado pelo STF
Notícia

Silvinei Vasques chega em Brasília após prisão no Paraguai e deve ser encaminhado à Papuda

Ex-diretor da PRF, sentenciado por envolvimento na trama  golpista, passou a noite de sexta-feira na sede da PF em Foz do Iguaçu. Defesa tenta transferência para Santa Catarina 

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS