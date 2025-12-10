Senado aprova texto-base do projeto antifacção

Texto foi aprovado nesta quarta-feira (10). Jefferson Rudy / Agência Senado/Divulgação

O Senado aprovou o texto-base do projeto de lei (PL) antifacção nesta quarta-feira (10). Foram 64 votos a favor, sem votos contrários. Como o texto sofreu modificações, retorna à Câmara para a análise dos deputados.

O relator do PL 5.582 de 2025, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), defendeu que o texto representa "o mais duro golpe" contra o crime organizado no Brasil.

— Ao mesmo tempo em que endurece penas, endurece processo, endurece cumprimento de penas, cria novas ferramentas, reforça ferramentas de investigação e processo, cria fonte de recurso para as atividades, para investimento público necessário para o combate ao crime — afirmou Vieira.

A redação original do PL antifacção foi enviada pelo Executivo ao parlamento, mas passou por diversas modificações na Câmara, sendo criticado pela base governista.

Novos recursos

O projeto prevê que 60% dos recursos da Cide-Bets sejam destinados para Estados e o Distrito Federal. O relator afirma que os recursos serão carimbados exclusivamente para ações de combate ao crime organizado e de expansão e qualificação do sistema prisional, vedado seu desvio para outras finalidades.

O relator incluiu, no parecer apresentado nesta quarta-feira, a previsão de membros do Ministério Público participarem do Comitê Gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), que deve gerir os recursos oriundos da Cide-Bet e de outras fontes.

Atualmente, o Comitê Gestor do FNSP é composto por sete integrantes indicados pela União e dois indicados pelos estados. Pela proposta do relator, a composição do Fundo será paritária entre União e Estados.

Penas de até 120 anos

A pena para integrante de facção, previsto no relatório de Alessandro Vieira, vai de 15 a 30 anos de reclusão. No texto da Câmara, as penas podiam chegar a 40 anos.