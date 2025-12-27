Sargento da BM saca arma e atira para o alto em zona boêmia do bairro Rio Branco, em Porto Alegre; veja vídeo

Um sargento da Brigada Militar que estava de folga, integrante do 19º Batalhão de Polícia Militar, na Zona Leste, efetuou disparos para o alto na noite de sexta-feira (26) nas proximidades da esquina entre as ruas Cabral e Miguel Tostes, no bairro Rio Branco, em Porto Alegre. O fato aconteceu em torno das 23h30min, quando havia movimento de público em bares e restaurantes da região, ponto de encontro boêmio.

A Brigada Militar foi acionada e compareceu ao local. O sargento que disparou para o alto não reagiu. Ele foi detido e encaminhado para o Hospital da Brigada Militar, onde passaria por avaliação psicológica. Uma ambulância da Samu também participou do atendimento do caso.

As informações sobre a ocorrência foram prestadas pela Brigada Militar na manhã deste sábado (27). É desconhecida, até o momento, a eventual motivação do militar para sacar a arma e atirar para o alto em local de circulação de pessoas. Uma das hipóteses é de distúrbio emocional.

Uma ambulância da Samu também participou do atendimento do caso. Cícero Porto / Arquivo pessoal

Um homem que estava a trabalho na região na hora do fato relatou à reportagem que havia grande público nos bares. Ele narra ter ouvido entre cinco e seis tiros, todos efetuados pelo militar. Houve correria e pessoas procuraram se abrigar dentro de estabelecimentos. O sargento também teria apontado a arma para um motorista de aplicativo. Antes de fazer os disparos, o homem estava em um dos bares da região.

A Polícia Civil confirmou que, até as 9h32min deste sábado, não havia sido realizado o boletim de ocorrência.

A Brigada Militar se manifestou em nota assinada pelo Comando de Policiamento da Capital. Confira a íntegra:

Fato aconteceu em torno das 23h30min, quando havia movimento de público. Marcos Pacheco / RBS TV