Sargento da BM saca arma e atira para o alto em zona boêmia do bairro Rio Branco, em Porto Alegre; veja vídeo

Policial não estava em serviço. Brigada Militar foi acionada e deteve o homem, que foi encaminhado para avaliação psicológica

Carlos Rollsing

