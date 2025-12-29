Segurança

Bairro Rio Branco
Notícia

Sargento da BM que disparou tiros para o alto na rua, em Porto Alegre, está hospitalizado

Arma que estava com o policial pertence à corporação. Ninguém ficou ferido, mas ele foi internado por estar em aparente situação de choque e desorientado

Leticia Mendes

