Sargento da BM que disparou tiros para o alto na rua, em Porto Alegre, está hospitalizado

Ambulância do Samu foi acionada para prestar auxílio. Cícero Porto / Arquivo pessoal

O sargento da Brigada Militar que efetuou disparos para o alto com uma arma de fogo na última sexta-feira (26), no meio da rua, no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, segue hospitalizado. Ele não chegou a se ferir durante a ação, mas foi internado por estar em aparente situação de choque e desorientado no momento em que foi abordado.

Segundo o Comando de Policiamento da Capital (CPC), o sargento está internado e acompanhado de familiares. O caso é investigado pela Polícia Civil e pela própria BM, que abriu inquérito policial militar para averiguar a situação.

O PM, que estaria em um dos bares na região, teria saído para a rua e efetuado ao menos cinco disparos para o alto, por volta das 23h30min, nas proximidades da esquina entre as ruas Cabral e Miguel Tostes. Ele chegou a apontar a arma para um motorista. Houve correria e pessoas que estavam em bares procuraram se abrigar dentro dos estabelecimentos. Parte da ação foi registrada em vídeo por uma testemunha.

Segundo a ocorrência registrada pela BM, o sargento foi contido com auxílio de um policial civil e uma equipe de policiais militares. No momento em que foi imobilizado, houve novo disparo, que não chegou a atingir ninguém.

O sargento, que atua no 19º Batalhão de Polícia Militar, na Zona Leste, estava de folga no momento da ação. Conforme o comandante do CPC, coronel Fábio Schmitt, o policial já vinha recebendo acompanhamento psicológico, e chegou a ficar afastado do serviço ao longo deste ano. O PM havia retornado ao trabalho em novembro e faz uso de medicação.

— Abrimos inquérito e vamos apurar toda essa situação. Assim que estiver em condições, ele será ouvido pela BM e pela Polícia Civil — disse o comandante.

A pistola, de calibre 9 milímetros, que estava com cinco munições deflagradas e 12 intactas, apreendida com o PM, pertence à corporação.

Por parte da Polícia Civil, o caso é investigado pela 3ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre. É apurado o crime de disparo de arma de fogo, previsto no Estatuto do Desarmamento. O delegado Gustavo Pereira informou que a investigação está em andamento para apurar os fatos.

Confira nota da BM sobre o caso:

"A Brigada Militar atendeu uma ocorrência de disparos em via pública envolvendo um policial militar em situação de crise emocional. No local, a arma de fogo foi apreendida de forma segura, não havendo registro de feridos. O fato foi devidamente registrado por meio de uma Comunicação de Ocorrência Policial (COP). O SAMU prestou atendimento no local e realizou o encaminhamento médico, com acompanhamento da guarnição até a chegada de um familiar. A ocorrência foi conduzida em conformidade com os protocolos legais e de segurança vigentes."