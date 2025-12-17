Renato Sérgio de Lima defende recriação do Ministério da Segurança: "Não existe solução fácil, existe lição de casa e política pública"

Ler resumo

Pesquisador afirma que governo federal deve atuar como coordenador de um sistema de segurança. Danilo Ramos / Divulgação

Num momento em que a segurança pública está no centro das discussões, consequência da megaoperação policial que deixou 121 mortos no Rio de Janeiro em outubro, dois projetos tramitam no Congresso Nacional tendo o tema como foco: o PL Antifacção, aprovado em votação no plenário do Senado na semana passada, e a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que propõe reorganizar o sistema de segurança no país.

De olho nas eleições do ano que vem, o presidente Lula já adiantou aos próximos que pretende reinstituir o Ministério da Segurança Pública assim que a PEC for aprovada.

Essa é uma das bandeiras do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Nesta entrevista, Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum e professor de gestão pública na Fundação Getúlio Vargas, fala sobre as soluções para a segurança no Brasil e o esforço no combate ao crime organizado.

A segurança pública no Brasil tem solução?

Tem solução. Por dever de ofício e por entender que é algo a ser construído, eu acho que tem solução, sim. Mas temos que separar algumas coisas. Ao longo do tempo, reduziu-se segurança pública só ao sistema de justiça criminal. Mas, desde a Constituição, a segurança é considerada um direito social — como saúde, educação, saneamento básico. E, como um direito social, precisa ser assegurada de forma universal para todos. Só que muitas vezes achamos que segurança é uma área diferente, não tratamos da mesma forma que as outras, ou seja, com política pública, com sistemas estruturantes, com discussão sobre governança e cooperação interfederativa.

Temos que sair do debate de soluções que sejam eminentemente discussões penais, se prende mais ou prende menos. A questão é fazer o sistema funcionar, olhar para o problema e resolver o problema.

A segurança é o principal motor que engaja as pessoas. Como acabou de eleger o Kast no Chile, como elegeu o Trump, como na Europa vários países também estão elegendo segmentos que fazem discurso em relação aos medos locais. O medo e a insegurança são muitas vezes o combustível perfeito para fazer com que soluções fáceis sejam vendidas para a população.

Só que não existe solução fácil, existe lição de casa e existe política pública.

Hoje a governança de segurança pública está na mão dos Estados, com o governo federal participando de forma um pouco mais tímida. O governo federal deve atuar mais?

Cerca de 85% de todo o dinheiro gasto em segurança pública é responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal, que são responsáveis pelas polícias civis, militares e penais estaduais. No controle do crime e da violência, cabe aos Estados fazer a investigação dos crimes comuns e pensar o patrulhamento, porque é quem está perto e consegue visualizar o problema. Por exemplo, se você tem um bairro de Porto Alegre com uma alta incidência de roubos, não precisa chegar no Ministério da Justiça para dizer que vai precisar mudar o policiamento. É uma decisão que cabe ao comando local da polícia.

De que precisamos? Precisamos ter um sistema que permita que diferentes problemas sejam tratados cada um com a sua especificidade. Da mesma forma que no Sistema Único de Saúde (SUS) temos um sistema que financia a política de saúde e determina que cabe à União fazer isso, cabe aos Estados fazerem aquilo, cabe aos municípios fazerem isso. Não existe competição, mesmo quando tem espaços concorrentes, eles são articulados.

Hoje temos o fenômeno do crime atuando de uma forma muito diferente do que quando o sistema de segurança pública foi desenhado. Não podemos esquecer que a legislação penal começou em 1940 e o modelo de organização policial atual é de 1969, portanto tem muita coisa para ajustar, modernizar.

E vou dar um exemplo muito específico. Hoje, quando se pensa em segurança pública no Brasil, temos um movimento que faz com que todos os indicadores que dizem respeito à violência na rua — furtos, roubos, homicídios — estejam caindo. Mas crescem os crimes ligados à violência contra a mulher, violência contra a criança, contra o adolescente, violência sexual, e crescem de forma muito intensa os crimes envolvendo a esfera virtual, os golpes pela internet, os golpes por telefone.

Então, a forma como investigamos e atuamos está completamente obsoleta. Porque, por exemplo, quem está em Porto Alegre pode estar aplicando um golpe em São Paulo e vice-versa. De quem é a responsabilidade? É da Justiça gaúcha ou da Justiça paulista? Essas discussões precisam ser feitas e você precisa ter o governo federal atuando para dar o mínimo de comparabilidade, de articulação, de normas operacionais básicas, mas não é o governo federal que vai tomar a decisão.

Os bons sistemas de políticas públicas são aqueles que criam esferas cooperativas de definição, ou seja, um conselho ou um comitê técnico que envolva União, Estados e municípios. O governo federal não tem condições de se dedicar à esfera operacional, não deve definir critérios do dia a dia. Porque não adianta querer mandar lá de Brasília que em qualquer um dos 5.570 municípios brasileiros vai acontecer. Não vai. E é nesse sentido que muitas vezes o governo federal gasta muita energia querendo fazer operações na ponta e deixa de fazer aquilo que deveria fazer.

O melhor papel do governo federal é como coordenador de um sistema. E coordenação entende não necessariamente subordinação, entende a capacidade de pensar financiamento, capacidade de pensar interoperabilidade de dados, facilitar padrões e protocolos.

Estamos passando por um momento de debate sobre o tema, com a PEC da Segurança Pública e o PL Antifacção tramitando no Congresso Nacional. E parte da discussão é sobre um possível esvaziamento da Polícia Federal (PF). Isso passa pelo que você está dizendo, que o governo federal deveria estar mais a cargo da governança do que das ações na ponta?

No caso de policiamento de crimes comuns, sim, não precisa fazer grandes operações. Mas, no caso de crimes que envolvam ação interestadual, crimes que envolvem facções, ao contrário, a Polícia Federal tem um papel importante, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) tem um papel importante, a Polícia Penal Federal também tem um papel importante de isolamento de lideranças.

É preciso fazer um investimento pesado nas polícias federais, porque crimes contra o sistema financeiro são de competência federal, crimes que envolvam fronteira são de competência da Polícia Federal.

Precisamos investir na capacidade da Polícia Federal, que tem pouco efetivo em relação às demais polícias — cerca de 12 a 13 mil homens e mulheres para dar conta de absolutamente tudo. Neste momento, com o que está sendo proposto pela PEC da Segurança e pelo PL Antifacção, eu diria que o melhor a fazer seria contratar pessoal de forma rápida, principalmente para a PF e para a PRF, e engajar esse efetivo novo em atividades de investigação das facções criminosas.

Fazendo como a própria Polícia Federal, que criou as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco) em participação com as outras polícias, eu imagino que a poderia lançar, por exemplo, uma Ficco Comando Vermelho, uma Ficco PCC, uma Ficco Milícia. E você traz pessoas para dedicar efetivo, inclusive, gente e energia nova. É claro, o policial novo pode fazer uma outra atividade enquanto o mais experiente vai fazer a investigação, o resultado seria muito maior do que ficar pensando em todas as tarefas que são necessárias para modernizar o sistema.

Eu faria três grandes operações de Ficco, porque elas já integram as polícias estaduais. Junto, eu aumentaria, chamaria de concurso uma quantidade boa desses policiais, e aí sim o governo federal estaria dando uma contribuição.

Em paralelo, temos que resolver um problema de atualização e modernização da doutrina de emprego das Forças Armadas. Não adianta dizer que tem 50 postos de fronteira das Forças Armadas quando a Marinha não fiscaliza, por exemplo, garimpo ilegal nos rios. Não é simplesmente ficar aquartelado, é usar as Forças Armadas como fiscalizadoras de fronteiras. A minha leitura é que elas já têm essa atribuição, só precisaria de alguns ajustes, que poderiam ser feitos por decreto.

Para resumir, o governo federal pode fazer muito com o emprego das forças federais — sejam forças armadas, sejam polícias — e tem um papel de implementação do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), criando condições para que os Estados possam melhorar a capacidade de investigação. Não precisa querer fazer o que o Estado faz, pode fazer aquilo que lhe é atribuição.

Especialista destaca papel da PF e da PRF na atuação interestadual. Polícia Federal / Divulgação

O Susp precisa de ajustes?

O Susp tem um problema estrutural: ele não tem dinheiro garantido. No final do ano passado, com a aprovação da Desvinculação dos Recursos da União (DRU), o dinheiro que era destinado ao Fundo Nacional de Segurança Pública, que basicamente é o dinheiro de repasse das loterias da Caixa Econômica Federal, caiu de R$ 1 bilhão para R$ 400 milhões. Ou seja, mesmo o dinheiro das loterias, que é extraorçamentário, foi cortado pela metade, porque foi destinado para a questão fiscal. Mas não consigo fazer atividade policial sem dinheiro. Eu preciso de diária, eu preciso pagar uma série de custeios. E, se eu não tenho esse dinheiro, eu não consigo atuar.

Então, o Susp basicamente tem uma questão de subfinanciamento. E tem uma questão que, até agora, o foco da implementação do Susp foi na dimensão operacional, fazer o manual sobre policiamento A, B ou C. Mas não foi, por exemplo, regulamentar as leis orgânicas das polícias Civil e Militar, uma atribuição do governo federal que poderia ajudar os governadores, inclusive, a pensar as carreiras. Muitos dos problemas que os Estados estão enfrentando estariam resolvidos se o governo federal tivesse feito a sua parte com coisas que são regulatórias, não são legais. A lei já existe.

E cabe aos Estados, por sua vez, fazer com que as suas polícias investiguem melhor e combatam a corrupção — que é endêmica em muitos Estados, basta ver o Rio de Janeiro com a prisão do presidente da Assembleia Legislativa.

Precisamos ter capacidade de dar uma resposta para a população e a população precisa sentir que algo está sendo feito. Nunca vamos acabar com o crime, mas podemos fazer com que ele reduza em termos de quantidade e em termos de violência. Isso com certeza dá para fazer.

A criação de um ministério seria um caminho possível para tentar colocar a casa em ordem na questão da segurança?

O ministério para mim é imprescindível. Quando se fala da segurança, estamos falando de um conjunto de problemas muito diferentes. Violência contra a mulher envolve do Judiciário ao serviço de acolhimento da prefeitura, incluindo secretarias de saúde e casas-abrigo. Quando falamos de facção criminosa, estamos falando de Polícia Federal, de Judiciário até sistema prisional. Os atores são diferentes. Então não adianta criar uma agência nacional só para crime organizado, porque aí vou drenar todos os recursos para tratar de um problema. E quem vai tratar de violência contra mulher? Quem vai tratar de violência sexual? Quem vai tratar de violência contra criança e adolescente? Quem vai tratar de desaparecidos? Quem vai tratar da saúde mental dos policiais?

Então, o ministério tem um papel de olhar para prioridade conjuntural, o que realmente é o problema atual, mas ao mesmo tempo de não deixar de olhar para os problemas estruturais como esses que eu citei. Um ministério que faz isso porque o ministério tem a sua função completa.

E o Ministério da Justiça, por mais que os ministros tenham feito um esforço grande, ele é muito grande. Se você pegar no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, há mais de 350 grupos de trabalho dos quais faz parte. Só tem reunião, não tem ação. Os que têm cargo de confiança ficam a maior parte do tempo em reunião. E quem faz? Funcionários que são, muitas vezes, policiais cedidos dos Estados ou cargos de comissão que ganham gratificações mais baixas e estão no mesmo lugar há 10, 20 anos. Quem está definindo a prioridade acaba sendo esse pessoal que está ali no dia a dia. Então, se é um policial militar, ele claramente vai pensar sobre a lógica da Polícia Militar. Se é um civil, pela Polícia Civil. Ninguém pensa o todo. Porque quem deveria pensar o todo está em reunião de um grupo de trabalho. Por isso que o Ministério da Segurança Pública é tão importante.

No caso do RS, a infiltração das facções nacionais, como PCC e Comando Vermelho, não é direta. Essas facções nacionais fazem acordo com grupos locais. Isso muda o combate a esse tipo de criminalidade?

Muda em certa medida, mas ao mesmo tempo mostra que as duas principais facções estão presentes no Rio Grande do Sul. O que elas fazem simplesmente é não disputar território, terceirizaram via Bala na Cara e Manos, principalmente. Isso só sinaliza que as nacionais viraram grandes holdings que fazem parcerias.

A rota que passa pelo Rio Grande do Sul é muito importante. Mas o que isso significa? Significa que a Polícia Civil do Estado tem um papel muito grande na investigação de crimes e tem que trabalhar muito alinhada com a Polícia Federal. O Rio Grande do Sul tem um dos programas de redução de homicídios mais bem-sucedidos do país. Então, essa esfera está mais ou menos resolvida.

O crime organizado é como um tentáculo que vai entrando e fazendo do Rio Grande do Sul uma rota importante e estratégica. Só que de forma diferente: não abrindo um conflito aberto, porém, usando o Rio Grande do Sul como uma das suas plataformas para poder operar nacionalmente essa rede, ora do Comando Vermelho, ora do PCC.