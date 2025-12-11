Segurança

Crime organizado
Notícia

Receita Federal e PF encontram 20 milhões de cigarros falsificados em fábrica clandestina em Viamão

Carga é avaliada em cerca de R$ 5 milhões. Foram presas cinco pessoas na operação, que teve participação também de fiscais do Ministério do Emprego e Trabalho

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS