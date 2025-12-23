Quem são os criminosos mais procurados do Brasil

Os condenados por crimes violentos e hediondos têm prioridade na lista. Ministério da Justiça e Segurança Pública / Reprodução

A "lista vermelha", lançada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública no início do mês, reúne os criminosos mais perigosos procurados pela Justiça no país.

Conforme a divulgação, cada estado, além do Distrito Federal, poderá incluir na lista até oito nomes, totalizando 216 foragidos. O Rio Grande do Sul possui sete pessoas na lista.

A ferramenta reúne esforços dos governos estaduais e federal no combate ao crime organizado e pode ser acessada por meio deste link.

Crimes

Entre os nomes incluídos na lista, 44% são procurados por homicídio e 42% por tráfico de drogas — os dois crimes mais frequentes.

Até a tarde da última sexta-feira (19), o cadastro reunia 191 pessoas. Do total, 188 são homens (98,5%) e apenas três são mulheres (1,5%).

Projeto Captura

A lista, chamada Projeto Captura, está disponível em um site do ministério, com fotos, nomes, apelidos e datas de nascimento dos procurados. O público poderá enviar denúncias para auxiliar nas capturas. A proposta de oferecer recompensas foi analisada, mas não incluída.

O projeto também prevê a criação de uma célula no Rio de Janeiro para localizar foragidos escondidos no estado, atendendo à alta demanda das autoridades locais.

Como acessar a lista?

A lista de procurados foi criada por meio de uma portaria do Ministério da Justiça, publicada em 2023. Cada governo estadual pode indicar até oito nomes para integrar a relação dos mais procurados do país.

O acesso é público e pode ser feito por qualquer cidadão no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública.