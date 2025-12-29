"Quebrar ele": jovem mandou mensagens antes de atropelar e matar namorado e amiga dele

Uma jovem de 21 anos é suspeita de atropelar e matar o namorado, também de 21 anos, e uma moça, de 19 anos, que estava na garupa da motocicleta dele. O caso aconteceu na madrugada de domingo (28) no Campo Limpo, zona sul de São Paulo, segundo o g1.

A suspeita foi presa por homicídio qualificado. Após a audiência de custódia, a Justiça de São Paulo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. O crime teria sido motivado por ciúmes. As vítimas foram identificadas como Raphael Canuto Costa e Joyce Corrêa da Silva.

Segundo depoimentos, a suspeita e Raphael mantinham um relacionamento havia cerca de um ano. No dia do crime, Raphael participava de um churrasco em sua casa quando, por volta das 2h, a namorada passou a enviar mensagens demonstrando ciúmes de outra mulher presente na festa.

Raphael teria, então, recebido uma mensagem da namorada com a frase: "Ou você resolve ou eu resolvo". Testemunhas afirmaram que as vítimas eram amigas de infância e que o ciúmes não teria fundamento.

A suposta autora do crime também teria enviado mensagens de texto para uma conhecida do casal e, entre as mensagens enviadas por WhatsApp, escreveu que tinha de retirar as moças do local "por bem ou por mal". E que, se isso não acontecesse, ela mesma iria para lá "quebrar ele e tudo que tem aí". As conversas estão no inquérito policial do caso.

Pouco depois, a suspeita foi até a casa dele acompanhada da madrasta. As duas chegaram a entrar na residência, mas Raphael conseguiu contê-las em um corredor. De acordo com os relatos, elas tentavam acessar o interior da casa para iniciar uma briga.

Após, Raphael saiu de moto para se afastar, mas acabou sendo seguido por ela e pela madrasta em um carro. Pouco depois, ele encontrou Joyce em uma adega próxima e seguiu com ela na motocicleta.

Perseguição

A suspeita perseguiu os dois em alta velocidade por cerca de 500 metros, até alcançá-los. Em seguida, ela atropelou o casal, passando por cima das vítimas e da motocicleta, que foi arremessada a aproximadamente 30 metros. Um terceiro rapaz também foi atingido, caiu no chão, bateu as costas e a cabeça na calçada e precisou de atendimento médico.

Os velórios e sepultamentos das vítimas ocorreram na manhã desta segunda-feira (29), em cemitérios da Grande São Paulo. Após o crime, a suspeita tentou fugir, mas passou mal, caiu em uma calçada próxima e precisou ser retirada do local por policiais, já que populares tentaram agredi-la.

A suspeita, estudante de medicina veterinária, recebeu atendimento médico por apresentar cortes superficiais nos braços e no pescoço. Ela já havia sido diagnosticada com transtorno depressivo grave e relatou à polícia o uso de antidepressivos, além de tentativas anteriores de suicídio. Durante o interrogatório, permaneceu em silêncio, acompanhada de sua advogada.