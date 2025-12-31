Quatro jovens de MG desaparecem em SC: "Estamos todos desesperados", relata uma das mães

Quatro jovens estão desaparecidos desde domingo (28) em São José (SC), na Grande Florianópolis. Bruno Máximo da Silva, Daniel Luiz da Silveira, Guilherme Macedo de Almeida e Pedro Henrique Prado de Oliveira se mudaram para Santa Catarina recentemente em busca de oportunidades de trabalho.
O caso foi registrado pela Polícia Militar através do SOS Desaparecidos. A Polícia Civil investiga a ocorrência por meio da Delegacia de Desaparecidos, conforme apuração do NSC Total.
Os quatro são amigos, vieram de Minas Gerais e moram todos juntos em um apartamento na cidade catarinense.
Quem são os desaparecidos
- Daniel Luiz da Silveira, 28 anos: natural de Guaxupé (MG)
- Bruno Máximo da Silva, 28 anos: natural de Guaranésia (MG)
- Guilherme Macedo de Almeida, 20 anos: natural de Guaranésia (MG)
- Pedro Henrique Prado de Oliveira, 19 anos: natural de Araraquara (SP)
Último contato
De acordo com o boletim de ocorrência feito por um vizinho dos jovens, o último contato foi feito por volta da meia-noite de domingo, quando Oliveira falou com o homem por um aplicativo de mensagem, convidando-o para ir a um bar no centro de Florianópolis.
Ainda naquela madrugada, o jovem também contatou uma mulher através de uma rede social, por volta das 3h. Além disso, imagens de câmeras de segurança mostram três deles em frente a um prédio onde eles moram, também por volta das 3h.
Apelo da família
Em entrevista ao NSC Total, a mãe de Almeida, Elizabete de Macedo Almeida, contou que o filho se mudou há 20 dias para Santa Catarina. Ele tinha uma entrevista de emprego marcada para a próxima segunda-feira (5). Ainda segundo ela, Silva e Oliveira moram em São José há dois meses. Já Silveira havia chegado na cidade na sexta-feira (26).
Ao g1, Elizabete relatou que falou com o filho pela última vez na noite de sábado (27), quando ele contou estar com amigos conhecendo a capital. Sem receber novas informações, ela e a família conseguiram acesso às câmeras de monitoramento próximas ao apartamento.
Assim como Elizabete, Silvia Prado busca por informações sobre o filho, Pedro Henrique Prado de Oliveira. Segundo ela, as autoridades ainda não deram informações sobre os jovens.
— A gente tá sem nenhuma informação e eu preciso saber do meu filho. Eu quero saber do meu filho, as outras mães também. Nós estamos todos desesperados — disse.
Informações sobre o paradeiro dos jovens
O SOS Desaparecidos, da Polícia Militar, pede para que caso alguém tenha informações sobre o paradeiro dos jovens, entre em contato com os seguintes números: (48) 3665-4715, (48) 98843-3152, (48) 99156-8264 ou pelo número de emergência 190.