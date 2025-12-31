Quatro jovens de MG desaparecem em SC: "Estamos todos desesperados", relata uma das mães

Jovens desaparecidos haviam se mudado recentemente para SC. Reprodução / SOS Desaparecidos

Quatro jovens estão desaparecidos desde domingo (28) em São José (SC), na Grande Florianópolis. Bruno Máximo da Silva, Daniel Luiz da Silveira, Guilherme Macedo de Almeida e Pedro Henrique Prado de Oliveira se mudaram para Santa Catarina recentemente em busca de oportunidades de trabalho.

O caso foi registrado pela Polícia Militar através do SOS Desaparecidos. A Polícia Civil investiga a ocorrência por meio da Delegacia de Desaparecidos, conforme apuração do NSC Total.

Os quatro são amigos, vieram de Minas Gerais e moram todos juntos em um apartamento na cidade catarinense.

Quem são os desaparecidos

Daniel Luiz da Silveira , 28 anos: natural de Guaxupé (MG)

, 28 anos: natural de Guaxupé (MG) Bruno Máximo da Silva , 28 anos: natural de Guaranésia (MG)

, 28 anos: natural de Guaranésia (MG) Guilherme Macedo de Almeida , 20 anos: natural de Guaranésia (MG)

, 20 anos: natural de Guaranésia (MG) Pedro Henrique Prado de Oliveira, 19 anos: natural de Araraquara (SP)

Último contato

De acordo com o boletim de ocorrência feito por um vizinho dos jovens, o último contato foi feito por volta da meia-noite de domingo, quando Oliveira falou com o homem por um aplicativo de mensagem, convidando-o para ir a um bar no centro de Florianópolis.

Ainda naquela madrugada, o jovem também contatou uma mulher através de uma rede social, por volta das 3h. Além disso, imagens de câmeras de segurança mostram três deles em frente a um prédio onde eles moram, também por volta das 3h.

Apelo da família

Em entrevista ao NSC Total, a mãe de Almeida, Elizabete de Macedo Almeida, contou que o filho se mudou há 20 dias para Santa Catarina. Ele tinha uma entrevista de emprego marcada para a próxima segunda-feira (5). Ainda segundo ela, Silva e Oliveira moram em São José há dois meses. Já Silveira havia chegado na cidade na sexta-feira (26).

Ao g1, Elizabete relatou que falou com o filho pela última vez na noite de sábado (27), quando ele contou estar com amigos conhecendo a capital. Sem receber novas informações, ela e a família conseguiram acesso às câmeras de monitoramento próximas ao apartamento.

Assim como Elizabete, Silvia Prado busca por informações sobre o filho, Pedro Henrique Prado de Oliveira. Segundo ela, as autoridades ainda não deram informações sobre os jovens.

— A gente tá sem nenhuma informação e eu preciso saber do meu filho. Eu quero saber do meu filho, as outras mães também. Nós estamos todos desesperados — disse.

Informações sobre o paradeiro dos jovens