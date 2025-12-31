Segurança

Quatro jovens de MG desaparecem em SC: "Estamos todos desesperados", relata uma das mães

Último contato deles ocorreu na madrugada de domingo. Polícia Civil investiga o caso e busca informações sobre o paradeiro

Zero Hora

