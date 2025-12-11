Segurança

Suspeita de preconceito
Quatro são presos por furto de moto que resultou em prisão injusta de jovem negro no próprio aniversário

Apesar de o dono do veículo reconhecer duas pessoas, elas foram consideradas inocentes pela Polícia Civil

Gustavo Gossen

