Quatro são presos por furto de moto que resultou em prisão injusta de jovem negro no próprio aniversário

Quatro homens foram presos na manhã desta quinta-feira (11) por envolvimento no furto de uma motocicleta em 26 de novembro em Porto Alegre. Na ocasião, dois jovens considerados inocentes foram presos após a vítima tê-los identificado como os autores do crime. O caso gerou repercussão.

A moto foi furtada no bairro Três Figueiras, na Zona Norte. Depois disso, o localizador indicou que o veículo estava na Rua Albion, no bairro Partenon, na Zona Leste. Próximo ao local, ocorria uma festa de aniversário.

Dois jovens que estavam na festa foram presos em flagrante após a vítima reconhecê-los, incluindo o aniversariante. No entanto, o inquérito policial confirma que ambos eram inocentes, visto que, pelos horários em que estavam na comemoração, não é possível que eles fossem os autores do furto.

De acordo com a Polícia Civil, foram ouvidas cerca de 20 pessoas e outras ainda prestarão depoimento na próxima semana. Familiares e amigos atribuíram a prisão à pele negra nos dois. Houve comoção quando ambos foram liberados.

Conforme a delegada Jeiselaure de Souza, os alvos são os integrantes de um grupo criminoso que, naquela noite, cometia uma série de furtos e roubos, não só de motos mas também de um carro no bairro Vila Ipiranga.