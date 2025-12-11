Quatro são presos por furto de moto que resultou em prisão injusta de jovem negro no próprio aniversário

Quatro homens foram presos na manhã desta quinta-feira (11) por envolvimento no furto de uma motocicleta em 26 de novembro em Porto Alegre. Na ocasião, dois jovens considerados inocentes foram presos após a vítima tê-los identificado como os autores do crime. O caso gerou repercussão.
A moto foi furtada no bairro Três Figueiras, na Zona Norte. Depois disso, o localizador indicou que o veículo estava na Rua Albion, no bairro Partenon, na Zona Leste. Próximo ao local, ocorria uma festa de aniversário.
Dois jovens que estavam na festa foram presos em flagrante após a vítima reconhecê-los, incluindo o aniversariante. No entanto, o inquérito policial confirma que ambos eram inocentes, visto que, pelos horários em que estavam na comemoração, não é possível que eles fossem os autores do furto.
De acordo com a Polícia Civil, foram ouvidas cerca de 20 pessoas e outras ainda prestarão depoimento na próxima semana. Familiares e amigos atribuíram a prisão à pele negra nos dois. Houve comoção quando ambos foram liberados.
Conforme a delegada Jeiselaure de Souza, os alvos são os integrantes de um grupo criminoso que, naquela noite, cometia uma série de furtos e roubos, não só de motos mas também de um carro no bairro Vila Ipiranga.
Dos quatro presos, dois utilizavam tornozeleira eletrônica. Além dos mandados de prisão, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, todos em Porto Alegre.