Quatro delegacias estão sem luz há uma semana em Viamão; serviços foram realocados para outras unidades

Recados deixados na porta do prédio avisam sobre registro de ocorrências. Asdep / Divulgação

Quatro delegacias de polícia estão sem energia elétrica há cerca de uma semana em Viamão, na Região Metropolitana, após um curto-circuito atingir um transformador da região. Desde então, os serviços foram transferidos para outras unidades (veja a lista abaixo).

Segundo o delegado regional Anderson Spier, o curto-circuito teria provocado uma sobrecarga na rede externa ao prédio da Central de Polícia de Viamão — onde funcionam as delegacias de Pronto Atendimento (DPPA), de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco), Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e a 1ª Delegacia de Polícia (DP) da cidade.

A falha se estendeu da via pública para as repartições internas da polícia, derretendo parte da fiação das delegacias e queimando a subestação elétrica do edifício. O caso aconteceu na manhã de 25 de novembro.

— Foi um problema na rede externa, da CEEE, que acabou ocasionando esses danos na Central de Policia — resumiu o delegado.

Relatos de policiais indicam que o problema, iniciado em um poste sob responsabilidade da CEEE Equatorial, foi resolvido parcialmente. A distribuidora teria substituído o transformador da rua, mas informado que não faria reparos dentro do prédio, o que seria de responsabilidade da Polícia Civil.

Sem a resolução do problema, os cerca de 50 servidores lotados no edifício afetado passaram a realizar atendimentos em outras unidades, de forma improvisada, conforme a Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul (Asdep).

Em nota, a polícia informou que está realizando a contratação emergencial de uma empresa especializada para fazer o reparo na rede elétrica da Central de Polícia de Viamão. Ainda não há prazo para a normalização dos serviços.

Também por nota, a CEEE Equatorial afirmou que “conforme o regramento da Aneel, quando a falha ocorre na fiação interna do imóvel, a responsabilidade pelo reparo é do consumidor”.

Como ficaram os serviços das delegacias afetadas

1ª Delegacia de Polícia de Viamão: está funcionando na 2ª DP da cidade (Avenida Senador Salgado Filho, 5.170, bairro São Lucas), das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h

está funcionando na 2ª DP da cidade (Avenida Senador Salgado Filho, 5.170, bairro São Lucas), das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA): serviços foram realocados temporariamente para a DPPA de Alvorada (Rua Alegrete, 41, parada 58), que funciona 24h

serviços foram realocados temporariamente para a DPPA de Alvorada (Rua Alegrete, 41, parada 58), que funciona 24h Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam): serviços estão sendo ofertados na Deam de Alvorada (Rua Alberto Pasqualine, 404, bairro Sumaré), das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h

serviços estão sendo ofertados na Deam de Alvorada (Rua Alberto Pasqualine, 404, bairro Sumaré), das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas: está funcionando na 1° Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (Avenida Jorge Amado, 761, 2º andar, bairro São Vicente, em Gravataí), das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h

O que diz a Polícia Civil

"A Polícia Civil informa que está providenciando a contratação emergencial de empresa terceirizada e especializada para realizar o reparo na rede elétrica do prédio da Central de Polícia de Viamão. Todas as medidas necessárias para a contratação estão sendo adotadas para que o serviço seja executado com a maior brevidade possível.

Durante este período, todos os servidores foram temporariamente realocados para outros órgãos policiais do município, garantindo a continuidade dos atendimentos, sem qualquer prejuízo ao público."

O que diz a CEEE Equatorial

"A CEEE Equatorial esclarece que realizou atendimento à Central de Polícia de Viamão em 25 de novembro, normalizando o fornecimento na região. Entretanto, foi constatado defeito interno na delegacia, motivo pelo qual o prédio seguiu sem energia. Conforme o regramento da Aneel, quando a falha ocorre na fiação interna do imóvel, a responsabilidade pelo reparo é do consumidor. O cliente foi orientado a providenciar o conserto e informado de que, caso julgue necessário, poderá solicitar ressarcimento pelos danos.

