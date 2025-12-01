Segurança

Região Metropolitana
Notícia

Quatro delegacias estão sem luz há uma semana em Viamão; serviços foram realocados para outras unidades

Polícia Civil informou que está providenciando a contratação emergencial de uma empresa para fazer o reparo na rede elétrica

Júlia Ozorio

