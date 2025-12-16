Quatro delegacias de Viamão voltarão a operar após quase um mês sem luz

Reparo teve início nesta terça-feira (16). Polícia Civil / Divulgação

Depois de quase um mês fora de operação por falta de energia, quatro delegacias de Viamão já têm data para retomada das atividades. Segundo a Polícia Civil, o reparo teve início nesta terça-feira (16).

De acordo com o delegado regional Anderson Spier, o retorno integral das atividades na Central de Polícia de Viamão, que abriga as quatro unidades, está previsto para ocorrer na segunda-feira (22).

As delegacias de Pronto Atendimento (DPPA), de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco), Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e a 1ª Delegacia de Polícia (DP) estão sem luz desde o dia 25 de novembro.

O motivo para a falta de energia é um problema elétrico externo, que provocou o derretimento de fios do prédio da Central de Polícia, localizada no centro do município. Um curto-circuito atingiu um transformador de energia elétrica da região, provocando também danos na fiação das repartições da polícia.

A CEEE Equatorial trocou o transformador da rua, mas afirmou que não realizaria os reparos na parte interna da delegacia, porque isso seria de responsabilidade da Polícia Civil. Ainda será realizada uma revisão geral da parte elétrica assim que estabelecida a energia e o prédio liberado.

O diretor da Divisão de Serviços Gerais da Polícia Civil, Robertho Peternelli Neto, afirma que a execução do conserto foi travada pelo processo de contratação emergencial da empresa que realizaria o trabalho. O contrato levou três semanas para ser concretizado, firmado em um valor de R$ 40 mil.

Servidores deslocados

Os 50 servidores das quatro delegacias afetadas foram deslocados e passaram a realizar atendimentos de forma temporária em outras unidades de Viamão, Alvorada e Gravataí.

O delegado Anderson Spier garante que, apesar do transtorno, não houve prejuízo no atendimento das demandas e da população neste período:

— Nenhuma delegacia deixou de fazer suas atribuições, realizar prisões, fazer as operações que estavam programadas. As delegacias conseguiram suportar, mesmo que provisoriamente — reforça.