Quatorze detentos fogem de unidade prisional no Amazonas durante banho de sol; veja quem são

Após serrarem um grade proteção, 14 detentos conseguiram fugir da Unidade Prisional de Maués, no interior do Amazonas. A fuga ocorreu na manhã de quarta-feira (24), véspera do Natal.

Nesta quinta-feira (25), a Polícia Civil do Amazonas confirmou as identidades dos fugitivos e revelou que um deles foi recapturado. As informações são do g1.

Entre fugitivos, alguns possuem fichas criminais com registros de homicídio, tráfico de drogas e roubo. A fuga teria acontecido durante o banho de sol do grupo.

Ener Ferreira Mendonça foi o único recapturado até o momento. A polícia não deu detalhes sobre onde encontrou e como o capturou. Outros 13 seguem foragidos:

Alberte da Silva Sarrae

Rodrigo do Carmo Tavares

Vitor Gabriel Gonçalves Pantoja

Robert William Gonçalves Pantoja

Victor Hugo e Silva Moreira

Breno Leão da Silva

Dioncemar de Oliveira Rodrigues

Uily Cardoso Pereira

Cristian Douglas Barão de Lima

Luiz Prestes Caldeira Neto

Kerlisson de Oliveira Rodrigues

Henrique Bernardo de Azevedo Mendonça

Clenilson Soares Gama

Estrutura prisional

Com capacidade para receber até cem detentos, a Unidade Prisional de Maués fica distante 267 quilômetros da capital Manaus.