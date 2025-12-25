Quatorze detentos fogem de unidade prisional no Amazonas durante banho de sol; veja quem são

Após serrarem um grade proteção, 14 detentos conseguiram fugir da Unidade Prisional de Maués, no interior do Amazonas. A fuga ocorreu na manhã de quarta-feira (24), véspera do Natal.
Nesta quinta-feira (25), a Polícia Civil do Amazonas confirmou as identidades dos fugitivos e revelou que um deles foi recapturado. As informações são do g1.
Entre fugitivos, alguns possuem fichas criminais com registros de homicídio, tráfico de drogas e roubo. A fuga teria acontecido durante o banho de sol do grupo.
Ener Ferreira Mendonça foi o único recapturado até o momento. A polícia não deu detalhes sobre onde encontrou e como o capturou. Outros 13 seguem foragidos:
- Alberte da Silva Sarrae
- Rodrigo do Carmo Tavares
- Vitor Gabriel Gonçalves Pantoja
- Robert William Gonçalves Pantoja
- Victor Hugo e Silva Moreira
- Breno Leão da Silva
- Dioncemar de Oliveira Rodrigues
- Uily Cardoso Pereira
- Cristian Douglas Barão de Lima
- Luiz Prestes Caldeira Neto
- Kerlisson de Oliveira Rodrigues
- Henrique Bernardo de Azevedo Mendonça
- Clenilson Soares Gama
Estrutura prisional
Com capacidade para receber até cem detentos, a Unidade Prisional de Maués fica distante 267 quilômetros da capital Manaus.
Além de receber detentos de Maués, a unidade também funciona como presídio regional e recebe criminosos detidos em outros seis municípios do Baixo Amazonas.