"Prioridade é a descapitalização de criminosos", diz novo superintendente regional da PF, delegado Alessandro Maciel Lopes

Novo superintendente regional da PF diz que vai dedicar esforços para combater os conflitos indígenas no RS. Polícia Federal / Divulgação

A Polícia Federal está de chefe novo no Rio Grande do Sul. O delegado Alessandro Maciel Lopes toma posse na manhã desta sexta-feira (19) como superintendente regional, no lugar do delegado Aldronei Pacheco Rodrigues, em cerimônia que contará com a presença do diretor-geral da PF, delegado Andrei Rodrigues. Será um reencontro, em Porto Alegre, de três gaúchos que partilham há anos carreiras profissionais.

Lopes, 53 anos, atuava até dias atrás em Brasília, como Coordenador-Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro. Foi escolhido para comandar a PF no Rio Grande do Sul porque Aldronei decidiu se aposentar (ele era o único dentre os 27 superintendentes regionais da PF no país que não havia sido substituído, nesses três anos de governo de Luiz Inácio Lula da Silva).

Lopes é natural de Sant'Ana do Livramento, onde atuou de 2007 a 2018. Depois foi chefe do Núcleo de Inteligência Policial e da Representação Regional da Interpol (Polícia Internacional) no Rio Grande do Sul (2018/2019), Corregedor Regional (2019), Delegado Regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado (2019/2021) e Delegado Regional Executivo na superintendência gaúcha (2021/2023). Além de policial, Lopes foi professor de Direito na Universidade da Região da Campanha (Urcamp), entre 2008 e 2018, e atua como professor na Academia Nacional de Polícia e em cursos de pós-graduação.

Lopes vai trabalhar direto com dois contemporâneos: o delegado regional executivo Farnei Franco e o delegado regional Mauro Lima Silveira (que participou da entrevista a Zero Hora). Nessa entrevista, o novo superintendente fala de passado, presente e futuro.

Como é voltar ao Rio Grande do Sul na chefia, após alguns anos?

Alessandro Maciel Lopes - Foi uma surpresa muito grata. Eu estava desde 2023 em Brasília e achei que já tinha cumprido minha missão lá, então já estava na hora de voltar. Como superintendente foi uma boa oportunidade. Tenho 18 anos na PF, mas vim da iniciativa privada. A primeira empresa em que eu trabalhei, grande, foi a antiga VASP (empresa aérea). Aí morei em São Paulo uns 12 anos. Depois fiz o concurso, entrei direto como delegado, em 2007. Fiquei anos em Santana do Livramento. Aliás, na fronteira, tive parceiros como o Mauro (Silveira), ele em Bagé, eu em Livramento. Ele tem uma maneira muito leve, muito ágil de administrar. Muito parceiro para tudo.

Qual sua prioridade aqui no Estado? Tem alguma coisa elaborada?

Sim, já tenho. Em Brasília trabalhei muito a descapitalização de criminosos, a recuperação de ativos. Remodelamos a forma de recuperar valores desviados. Eu sei que tem organização, sei que tem os caras lavando dinheiro, mas exige trabalho especializado. Então, remodelamos e padronizamos isso, para ter um modelo nacional. Foi capacitada muita gente, inclusive muita gente fez capacitação aqui, no Rio Grande do Sul. Criamos unidades em todos os Estados de recuperação de ativos e investigação e inteligência financeira, que é uma coisa que não é todo mundo que está acostumado. Queremos que isso faça parte das investigações em geral.

A recuperação de ativos teve um aumento expressivo, inclusive. Passou de R$ 6 bilhões em 2024 para R$ 9 bilhões em 2025, no país. Tiramos das organizações criminosas e trouxemos para o Estado brasileiro. Todas as áreas policiais têm de se preparar para isso, não apenas a das drogas.

Vamos fortalecer o combate à corrupção. E aumentar a área contra crimes ambientais, que aqui no Estado não é preponderante, não é uma coisa que não se faz cotidianamente, como na Amazônia. O Mauro promoveu na Delegacia de Meio Ambiente, aqui, um encontro justamente para discutir vários pontos. Foi um encontro excelente e envolveu o pessoal nessa temática. Tem trabalhos legais que podem ser feitos e a gente trouxe um dos nossos palestrantes ali, um colega que conduz a base do Laboratório de Análise Financeira e de Inteligência de Mercado (Lafim), que pode ser implementada também na área ambiental. Temos também uma atuação intensa na questão indígena, que envolve conflitos, um dos maiores problemas no Rio Grande do Sul.

Por fim, contrabando é outra coisa que vamos continuar atuando contra. O Estado tem uma extensa fronteira. Sempre falta pessoal para tanta região a fiscalizar, mas temos boas perspectivas para 2026. Tem pessoal entrando, após concurso farão curso na academia, a partir de janeiro. E vamos receber efetivos o ano inteiro.

Como está a integração com outros órgãos de segurança?

Cada vez maior. Cooperação é fundamental, seja na esfera estadual ou federal. Cada um no seu quadrado, mas o importante é diminuir a criminalidade. Temos entrosamento com a CGU, Receita Federal, Polícia Civil e Brigada Militar. Temos as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Fico), que inclusive ajudou muito no caso do assalto ao avião-pagador em Caxias do Sul (em 2024). Isso vai ficar ainda maior no ano que vem.