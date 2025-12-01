Preso o suspeito de atropelar e arrastar mulher na Marginal Tietê, em São Paulo

A polícia prendeu no domingo (30) o suspeito de atropelar e arrastar Taynara Souza Santos, 31 anos, na manhã do último sábado (29). O caso aconteceu na zona norte de São Paulo (SP). Douglas Alves da Silva, 26 anos, apontado como o autor do crime, estava foragido.

A informação da prisão foi confirmada pelos advogados que representam a família da vítima. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) foi procurada para detalhar as circunstâncias da detenção, mas não se manifestou até a última atualização deste texto.

Segundo a investigação conduzida pelo 73º DP (Jaçanã), o caso é tratado como tentativa de feminicídio. Testemunhas relataram que o crime ocorreu após uma discussão motivada por ciúmes. De acordo com os advogados Wilson Zaska e Fábio Costa, a jovem estava em um bar na Avenida Tenente Amaro Felicíssimo da Silveira, na região da Vila Maria, quando o suspeito iniciou uma briga com um homem que acompanhava a vítima.

Imagens de câmeras de segurança mostraram Taynara e Silva discutindo na rua, já fora do bar. Momentos depois, o suspeito entra em um carro preto, acelera e atropela a mulher, que fica presa sob o veículo. Em seguida, já na Marginal Tietê, ele segue dirigindo enquanto a vítima é arrastada pela via. Um segundo vídeo registra o momento em que o carro trafega com Taynara ainda presa embaixo do automóvel.

O corpo da jovem só se desprendeu do veículo depois que o suspeito passou pela calçada de um posto de gasolina, a aproximadamente um quilômetro do local inicial do atropelamento. Ela foi socorrida por testemunhas e levada ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli, em estado grave.

Taynara, mãe de duas crianças, precisou ter as duas pernas amputadas em decorrência das lesões. Ela permanece internada na UTI. A Secretaria Municipal da Saúde informou que não pode divulgar detalhes sobre o estado da paciente por sigilo médico. Segundo os advogados da família, o quadro é estável, mas sem previsão de alta.