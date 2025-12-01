Segurança

Tentativa de feminicídio

Preso o suspeito de atropelar e arrastar mulher na Marginal Tietê, em São Paulo

Taynara Souza Santos, 31 anos, precisou ter as duas pernas amputadas e está internada na UTI

Estadão Conteúdo

Caio Possati e Hyago Bandeira

