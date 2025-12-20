Segurança

Mais de 10 anos de processo
Notícia

Preso há 8 meses por estupro de vulnerável é absolvido após vítima admitir que mentiu: "Minha mãe queria dar um susto no meu pai"

Filha do réu disse à Justiça que foi induzida a não falar a verdade durante o andamento do caso, que começou quando ela tinha 11 anos

Matheus Goulart

