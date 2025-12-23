Segurança

Na Rodoviária
Notícia

"Presente para a sociedade", diz policial vestido de Papai Noel que prendeu foragido em Porto Alegre

Homem de 22 anos era procurado por roubo no Pará e foi capturado em operação policial inusitada

Zero Hora

