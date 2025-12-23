"Presente para a sociedade", diz policial vestido de Papai Noel que prendeu foragido em Porto Alegre

Foragido foi conduzido ao sistema prisional. Polícia Civil / Divulgação

Na madrugada desta terça-feira (23), a Rodoviária de Porto Alegre foi cenário de uma operação policial pouco usual. Um agente vestido de Papai Noel foi responsável por prender um foragido da Justiça do Pará. O alvo era um homem de 22 anos, com um mandado de prisão expedido pelo crime de roubo.

De acordo com a Polícia Civil, o disfarce foi escolhido devido ao período natalino, para não chamar atenção do foragido. A decisão pela vestimenta foi tomada em uma reunião com a equipe envolvida na operação.

Em entrevista ao Gaúcha +, da Rádio Gaúcha, o agente que deu a voz de prisão ao foragido contou que o plano era pegar o suspeito desprevenido.

— Ele estava acompanhado de outras pessoas. Houve uma surpresa, pois ninguém espera receber voz de prisão pelo Papai Noel. O presente não era para ele, era para a sociedade. Ele teve o que mereceu — disse o policial, que não foi identificado por questões de segurança.

O esquema montado também contou com policiais fantasiados de turistas.

Confira a entrevista:

Não foi a primeira vez

Mesmo inusitada, a ação não foi uma novidade para a equipe envolvida. O mesmo policial afirmou que já utilizou disfarces durante operações.

— Já fiz isso há uns 10 anos em Mostardas. Foi uma quadrilha bem grande para lá, e nós, assim como outros colegas, nos vestimos de frentistas. Foi uma operação com bastante sucesso. Esses meios nos facilitam muito, né? Se nós estivermos de forma ostensiva, acaba que a gente não consegue fazer o trabalho.

Os envolvidos na operação afirmam que o papel da polícia gaúcha foi apenas de execução do mandado e que não houve um motivo específico para a ação com a temática natalina.

A identidade do preso não foi divulgada. O homem foi levado para uma delegacia e, depois, conduzido ao sistema prisional. Detalhes do crime cometido pelo investigado não foram informados pela Polícia Civil.