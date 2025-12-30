Porto Alegre registra cinco homicídios em dezembro, que deve encerrar com o menor número para o mês na série histórica

Num período de pouco mais de três horas, na sangrenta noite de 16 de dezembro de 2016, cinco homens foram assassinados em Porto Alegre. A capital gaúcha enfrentava o ápice da criminalidade violenta e do terror protagonizados pelas facções criminosas, que disputavam a bala o terreno do tráfico. Nove anos depois, os números de dezembro evidenciam outro cenário.

No último mês de 2025, Porto Alegre registra, até esta terça-feira (30), cinco homicídios — são sete vítimas no total, quando se inclui um caso de feminicídio e um latrocínio (roubo com morte). É o menor número para o mês na série histórica, desde 2010, quando os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado foram revisados.

Em 2016, por exemplo, tinham sido 90 vítimas de homicídio, e no ano passado foram 12. A redução vem se acentuando ao longo dos últimos anos.

— Claro que nós sempre buscamos que não haja nenhum homicídio, mas é importante esse momento de queda para uma cidade que já teve números bastantes altos nesse crime — afirma o diretor do Departamento de Homicídios (DHPP), delegado Mario Souza.

Protocolo para sufocar facções

Historicamente, o crime organizado tem sido o responsável pela maior parte dos assassinatos na Capital. Em razão disso, um protocolo, aplicado nos últimos três anos em Porto Alegre (e posteriormente ampliado para outros municípios), com foco nos grupos criminosos envolvidos em execuções, é uma das razões para a melhora nos índices.

— O Estado já vem em queda nos últimos anos, mas o protocolo exerce força no combate aos homicídios cometidos pelo crime organizado. A essência do protocolo é aumentar o custo de cada morte para o crime organizado. Isso faz com o que crime recue, porque sofrem um prejuízo cada vez maior para cada morte que cometem. As lideranças não querem isso. O Estado pressiona eles a não matarem — afirma o diretor do DHPP.

Essa queda nos números também expõe outra mudança nos homicídios cometidos na Capital. Em 2023, por exemplo, de cada 10 homicídios registrados em Porto Alegre no primeiro semestre, 80% eram decorrentes do crime organizado. As demais mortes violentas tiveram motivações pessoais. Em dezembro deste ano, esse percentual se inverteu. Dos cinco casos, somente um, ocorrido durante uma partida de futebol, na Zona Sul, tem evidência de envolvimento de facções criminosas.

— Quando há um momento de crise, formamos um grande pelotão, com uma guarnição de cada lugar, para atuar naquela área que está conflagrada. Atualmente, não temos na Capital uma área com um conflito evidente entre esses grupos criminosos. Ainda assim, mantemos o policiamento preventivo. E quando um homicídio ocorre, neste contexto, aplicamos o protocolo. É um trabalho integrado, que tem dado maior sensação de segurança — afirma o comandante do Comando de Policiamento da Capital, coronel Fábio da Silva Schmitt.

Como funciona

Essa estratégia empregada na Capital, há quase três anos, tem como foco endurecer as medidas contra o crime organizado envolvido nos homicídios. A ferramenta é aplicada em conjunto pela Brigada Militar, Polícia Civil e Polícia Penal, com a participação do Ministério Público, do Poder Judiciário e, mais recentemente, da Polícia Federal.

Em resumo, prevê uma sequência de ações, adotadas em escala. Dentro de um protocolo, de sete medidas, estão previstas práticas como a saturação de áreas por meio da presença do policiamento, sempre que houver um assassinato ligado às disputas entre facções, investigações voltadas ao grupo criminoso e especialmente a responsabilização de líderes, além das revistas em prisões, operações especiais e contra lavagem de dinheiro.

As medidas mais severas previstas são o isolamento dos líderes que ordenarem as execuções, tanto em penitenciárias dentro do Estado, como em unidades federais.

— O que é possível prevenir, por meio das forças de segurança, é o homicídio do crime organizado. O crime privado é investigado, como os demais, mas a prevenção envolve outras questões sociais, de infraestrutura, de emprego, de vulnerabilidades, que o Estado, em nível de segurança, não consegue fazer frente sozinho. Tem que ter outras medidas. Estamos vendo uma redução da participação do crime organizado — afirma o diretor do DHPP.

O protocolo tem como base a teoria da dissuasão focada. A técnica foi criada por David Kennedy, professor de Criminologia da Universidade de Nova York. Há 25 anos, o criminologista desenvolveu com colegas a Operação Cessar Fogo, em Boston, que levou à queda dos homicídios.

As sete medidas

Transferências de lideranças são as últimas medidas. Rodrigo Ziebell / Palácio Piratini

Saturação da área do crime Ações pontuais e responsabilização das lideranças por crimes Operações especiais e de lavagem de dinheiro Revistas em casas prisionais Responsabilização de lideranças por homicídios Transferências de líderes para penitenciárias estaduais Transferências de líderes para penitenciárias federais

Apreensão de 840 armas

Fuzis apreendidos na Capital. PC-RS / Divulgação

Retirar armas, munições, drogas e prender integrantes desses grupos criminosos, especialmente foragidos e envolvidos em homicídios e no tráfico, e descapitalizar os grupos, por meio de operações contra a lavagem de dinheiro, estão entre as estratégias empregadas para enfraquecer as organizações.

Somente a Brigada Militar apreendeu cerca de 840 armas de fogo em Porto Alegre ao longo de 2025 — isso representa ao menos duas armas apreendidas por dia.

— São armas, como fuzis, pistolas, que causam bastante dano quando estão na mão de criminosos. Essas apreensões significam na prática menos poder de fogo nas mãos da criminalidade e também a retirada de armas que poderiam ser utilizadas em homicídios, feminicídios, latrocínios e outros crimes violentos. Cada arma apreendida é uma vida potencialmente preservada, é mais segurança para a população — afirma o comandante.

RS Seguro

Antes da aplicação do protocolo, o governo do Estado já vinha apostando na análise criminal, com monitoramento de dados para o mapear os indicadores de criminalidade. Isso permite compreender, por exemplo, quais são as áreas onde acontece o maior número de crimes. Ao mesmo tempo, possibilita traçar, com mais agilidade, estratégias, como concentrar o policiamento naquela região.

O programa RS Seguro, lançado em fevereiro de 2019, elencou, com base nos indicadores de crimes violentos, 23 municípios que necessitavam receber ações de forma mais urgente. Entre eles, estava Porto Alegre. Em paralelo, adotou-se maior integração e comunicação entre as polícias, inclusive as áreas de inteligência. A medida também é apontada como um dos fatores que contribui para que a Capital tivesse queda nos números.

Os casos

4 de dezembro

Leonardo Silva Couto, 30 anos, morreu após ser atingido acidentalmente pela hélice do motor de uma lancha, na Ilha da Pólvora. O homem de 44 anos que teria mexido no manete da lancha foi preso em flagrante por homicídio. Em depoimento, ele negou ter tocado no dispositivo de controle da embarcação. Segundo a polícia, ele era habilitado para conduzir embarcações e fez o teste do etilômetro, que indicou positivo para a ingestão de álcool. A polícia segue investigando o caso.

19 de dezembro

O caso aconteceu durante a tarde, na Rua José Ferreira Jardim, no bairro Santa Rosa de Lima. Um homem de 58 anos foi encontrado morto dentro da residência onde vivia. O corpo já estava em avançado estado de decomposição. A vítima tinha ferimentos no abdômen.

19 de dezembro

No fim da tarde, foi registrado um assassinato na Estação Rodoviária. Um homem, que vivia em situação de rua, foi espancado. Um suspeito foi localizado e preso em flagrante pela BM na Avenida General Lima e Silva, e admitiu ter espancado a vítima com chutes no abdômen durante uma briga.

21 de dezembro

Um homem foi morto a tiros durante uma partida de futebol no bairro Cavalhada, na zona sul de Porto Alegre. A BM foi acionada e ao chegar ao local encontrou a vítima já sem vida, numa área de mata próxima ao campo de futebol. Segundo relatos de testemunhas, dois criminosos chegaram ao local numa motocicleta e atiraram contra pessoas que participavam do jogo. O homem teria tentado escapar e foi alvejado.

28 de dezembro