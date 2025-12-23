Segurança

Operação natalina
Notícia

Policial disfarçado de Papai Noel prende foragido na rodoviária de Porto Alegre

Mandado de prisão foi expedido pela Justiça do Pará pelo crime de roubo

João Pedro Lamas

Raí Quadros

