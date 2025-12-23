Policial disfarçado de Papai Noel prende foragido na rodoviária de Porto Alegre

Preso por Papai Noel policial tem 22 anos e não teve o nome divulgado pelas autoridades. Polícia Civil / Divulgação

Um policial civil disfarçado de Papai Noel prendeu um foragido na rodoviária de Porto Alegre durante uma operação na madrugada desta terça-feira (23). O homem tem 22 anos e não teve o nome divulgado pela Polícia Civil.

Havia um mandado de prisão expedido pela Justiça do Pará contra ele pelo crime de roubo. Detalhes do caso não foram informados.

De acordo com a Polícia Civil, o disfarce de Papai Noel foi escolhido devido ao período natalino para não chamar a atenção do foragido. Foi assim que o policial se aproximou quando ele foi localizado. Em seguida, foi dada a voz de prisão.

